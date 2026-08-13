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Şırnak Yaylaları Lavanta Bahçesine Dönüştü: Arıcıların Yüzü Güldü

Şırnak Yaylaları Lavanta Bahçesine Dönüştü: Arıcıların Yüzü Güldü
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 650 rakımlı yaylalarda bu yıl verimli geçmesiyle lavanta bahçeleri oluştu. Renk renk açan lavantalar, doğal yetişen çiçeklerin bolluğuyla arıcıların yüzünü güldürdü. Yayla genelinde bal arıları için binlerce çiçek açarken, lavanta tarlaları dronla havadan görüntülenerek görsel bir şölen oluşturdu.

Şırnak yaylalarında bu yıl verimli geçmesiyle her yer lavanta bahçesine dönüştü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 650 rakımlı yaylalarda bu yıl verimli geçmesiyle beraber lavanta bahçeleri oluştu. Renk renk açan lavantalar, arıcıların yüzünü güldürdü. Doğal yetişen lavanta çiçeği yaylanın tamamında renk şöleni oluştu. Dron ile havadan görüntülenen yayla, görsel şölen oluşturdu. Yayla genelinde bal arıları bu yıl binlerce çiçeğin olması olması arıcıların yüzünü güldürdü. İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki yaylada, bu yıl lavanta bahçeleri görüldü. Doğal yetişen çiçekler arıcılık sektörüne olumlu yönde etki ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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