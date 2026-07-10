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Mora bürünen lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarının yeni rotası oldu

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Manisa'nın Demirci ilçesinde 112 dekara ulaşan lavanta bahçeleri, çiçek açmasıyla mor renge büründü. Görsel şölen sunan tarlalar, fotoğraf tutkunlarının ve ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelirken, yıllık 17 ton rekolte ile ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde üretim alanı 112 dekara ulaşan lavanta bahçeleri, mor renge bürünen görüntüsüyle, ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Demirci ilçesinde son yıllarda üretimi hızla artan lavanta bahçeleri, çiçek açmasıyla birlikte ilçeyi mor renge bürüdü. İlçe girişindeki lavanta tarlaları, sunduğu manzarayla fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Öte yandan tarımsal çeşitliliği artırmak amacıyla ekimi yapılan lavantalarda üretim alanının 112 dekara ulaştığı ifade edildi. Bu alanlardan yıllık yaklaşık 17 ton rekolte elde edildiği, ilçe ekonomisine katkı sunduğu belirtildi. Lavanta bahçeleri dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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