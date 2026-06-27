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Gerze'de lavanta bahçesi hizmete açıldı

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Sinop'un Gerze ilçesinde girişimci Didem Kara Kaptan tarafından 5 dönüm arazi üzerine kurulan lavanta bahçesi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa belediye başkanları ve tarım yetkilileri katıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde girişimci Didem Kara Kaptan tarafından oluşturulan lavanta bahçesi, hizmete açıldı.

Belören köyünde 5 dönüm arazi üzerine kurulan lavanta tarlasının açılışına Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Sazak, açılışta yaptığı konuşmada, projenin bölge tarımı açısından önemli olduğunu söyledi.

İlçede bu tür yatırımların artmasını temenni eden Sazak, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında ilçemizde hayata geçirilen bu tür yatırımlar, hem üretime hem de kırsal kalkınmaya ciddi katkı sağlamaktadır. Didem Kara Kaptan'ın girişimi, gençlerimizin tarıma yönelmesi açısından da çok kıymetlidir. Bakanlığımızın destekleriyle kurulan bu lavanta bahçesinin ilçemize örnek olacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci
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