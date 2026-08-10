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Bursa'da pire istilası: Mahalleli lavanta yağıyla korunmaya çalışıyor

Bursa'da pire istilası: Mahalleli lavanta yağıyla korunmaya çalışıyor
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bakımsız bir apartmanda beslenen kedi ve köpekler nedeniyle sokak pirelerin istilasına uğradı. Mahalle sakinleri, belediyenin müdahalesini beklerken kendi imkanlarıyla sokağı ilaçladı ve birbirlerine lavanta yağı sıkarak pirelerden korunmaya çalışıyor.

BURSA'da 3 katlı bir apartmanda bakımsız şekilde tutulan çok sayıda evcil hayvan nedeniyle sokak, pirelerin istilasına uğradı. Mahalleli çözüm olarak bütün sokağı ilaçlarken, birbirlerine de sürekli lavanta yağı sıkarak pireleri kendilerinden uzak tutmaya çalışıyor. Mehmet Bulut, "Apartmanın sahibi, hayvanları burada beslemesine rağmen bakım ve temizlik işleriyle hiç ilgilenmiyor" dedi.

Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde iddiaya göre; 3 katlı bir apartmanda beslenen kedi ve köpeklerin bakımsız bırakılması nedeniyle Yıldız Sokak, pirelerin istilasına uğradı. Sıcakların da artmasıyla pireler hızla yayılırken, duruma çözüm bulamayan mahalleli belediye ekiplerinin müdahalesini beklerken kendi önlemlerini almaya başladı. Ortak bütçe ve kendi imkanlarıyla sokağı baştan sonra ilaçlayan mahalle sakinleri, bireysel olarak da korunma yöntemleri geliştirdi. Yanlarında sürekli olarak taşıdıkları lavanta yağını birbirlerine sıkan vatandaşlar, pirelerden kendilerini korumaya çalışıyor.

'BİRBİRİMİZE LAVANTA YAĞI SIKMADAN DURAMIYORUZ'

Pirelerden korunmak için yanlarında sürekli lavanta yağı taşıdıklarını belirten mahalle sakinlerinden Mehmet Bulut, "Apartmanın sahibi, hayvanları burada beslemesine rağmen bakım ve temizlik işleriyle hiç ilgilenmiyor. Daha önceden de böyle sorunlar yaşanmıştı ancak bu defa pirelerin sayısı çok fazla arttı. Birbirimize lavanta yağı sıkmadan duramıyoruz. Eve her giriş çıkışımızda üzerimizi değiştirmek zorunda kalıyoruz. Apartmanın sahibi gelip, bu hayvanlarla 5 dakika durabilirse, ben de sokakta yatmaya razı olurum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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