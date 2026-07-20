Haberler

Yerel üreticiye tam destek

Yerel üreticiye tam destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi, lavanta üreticisi Gülhan Seçici'nin ürünlerini buhar distilasyon sistemiyle işleyerek yüksek katma değerli uçucu yağlar elde etti. Üniversite-sanayi-kamu iş birliğiyle bölgesel kalkınmaya katkı hedefleniyor.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, yerel üreticilerin tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde etmesine yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Düzce Merkez Kirazlı Köyü'nde lavanta yetiştiriciliği yapan üretici Gülhan Seçici tarafından hasadı gerçekleştirilen lavantalar, Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan buhar distilasyon sisteminde işlenerek distilasyon işlemlerine tabi tutuldu. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda lavantalardan değerli uçucu yağ bileşenleri elde edilerek tarımsal ürünlerin katma değeri artırıldı.

Etkinliğe, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan Ziraat Mühendisi Dr. Perihan Durna da katılarak yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Program kapsamında, tıbbi ve aromatik bitkilerin değerlendirilmesi, yerel üreticilerin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ortak proje fikirleri üzerine Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, daha önce olduğu gibi üreticilere distilasyon süreçlerinde teknik destek sağlamaya devam ederken, tıbbi ve aromatik bitkilerin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik üniversite-sanayi-kamu iş birliklerini güçlendirmeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi

Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi! "Haluk abisi" için bakın neler dedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Şanlıurfa'da baraj göletine giren 2 kız kardeş boğuldu

Tatil için gittikleri yer iki kız kardeşin sonu oldu
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi

Otomotiv dünyasını ayağa kaldıran görüntü! Gerçek neden belli oldu
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor