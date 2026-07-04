Ağın'da lavanta hasadı yapıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde lavanta hasadı yapıldı.

Lavanta hasadına Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Gündüz ve üretici Seher Ergen katıldı.

Kaymakam Yılmaz, bereketli ve verimli bir hasat sezonu olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Çakar da Ergen'e tarımsal üretime katkı sağladığı için teşekkür etti.