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Ağın'da lavanta hasadı yapıldı

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Elazığ'ın Ağın ilçesinde lavanta hasadı gerçekleştirildi. Hasada kaymakam, belediye başkanı ve diğer yetkililer katılarak bereketli bir sezon diledi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde lavanta hasadı yapıldı.

Lavanta hasadına Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Gündüz ve üretici Seher Ergen katıldı.

Kaymakam Yılmaz, bereketli ve verimli bir hasat sezonu olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Çakar da Ergen'e tarımsal üretime katkı sağladığı için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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