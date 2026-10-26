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Kırklareli Pınarhisar'da Necati Baycan 40 santimetreye yaklaşan şemsiye mantarı buldu

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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 69 yaşındaki Necati Baycan, ormanlık alanda 40 santimetreye yaklaşan şemsiye mantarı buldu. İlk kez bu büyüklükte mantarla karşılaşan Baycan, mantarın sepetine sığmadığını söyledi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplayan 69 yaşındaki Necati Baycan ormanlık alanda dev şemsiye mantarı buldu.

Kurudere köyünde yaşayan Baycan, köy yakınlarındaki lavanta tarlası çevresinde mantar toplamak amacıyla gezintiye çıktı.

Ormanlık alanda dolaşırken büyük bir şemsiye mantarına rastlayan Baycan, mantarın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı.

Baycan, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana köy ve çevresinde mantar topladığını söyledi.

İlk kez bu büyüklükte bir mantarla karşılaştığını belirten Baycan, "40 santimetreye yaklaşan boyutuyla mantarı ilk gördüğümde ismi gibi şemsiyeye benzettim. Mantarın bu kadar büyümesi orman içindeki su yolunda yetişmesinden kaynaklanıyor. Çayır mantarı toplamak için yanıma sepetimi alarak gezintiye çıkmıştım ancak bulduğum şemsiye mantarı sepetime sığmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA
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