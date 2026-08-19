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Erzincan'da Lavanta Hasadı Başladı: 7 Bin Kökten Katma Değerli Üretim

Erzincan'da Lavanta Hasadı Başladı: 7 Bin Kökten Katma Değerli Üretim
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Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Yahşiler köyünde 3 dekarlık alanda yetiştirilen 7 bin kök lavantanın hasadına başlandı. Üretici Rıza Köse, tarladan elde ettiği lavantaları kendi kurduğu sistemle işleyerek lavanta yağı üretiyor ve böylece ürüne yüksek katma değer kazandırıyor. Bu hasat, bölgedeki alternatif tarım ve tıbbi-aromatik bitki üretimine örnek gösterilirken, lavantanın Erzincan'ın tarımsal çeşitliliğine katkı sağladığı belirtiliyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Yahşiler köyünde lavanta hasadı başladı. 3 dekarlık alanda yetiştirilen 7 bin kök lavantanın hasadıyla birlikte üreticinin tarladan elde ettiği ürün, lavanta yağına dönüştürülerek katma değer kazanıyor.

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yahşiler köyünde lavanta üretimi yapan Rıza Köse'nin hasat çalışmalarına eşlik etti. Köse'nin 3 dekarlık alanda 7 bin kök lavanta yetiştirdiği belirtildi.

Lavantaları hasat eden üretici Rıza Köse, tarladan elde ettiği ürünleri yalnızca satışa sunmakla kalmıyor. Kendi kurduğu sistemle lavantalardan yağ da üreterek tarımsal ürünü işleyip daha yüksek katma değerli hale getiriyor.

Yahşiler köyünde başlayan lavanta hasadı, Erzincan'da alternatif tarım ve tıbbi-aromatik bitki üretiminin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Yetkililer, bölgede farklı ürünlerin yetiştirilmesinin üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturduğuna dikkat çekerken, lavanta üretiminin de Erzincan'ın tarımsal çeşitliliğine katkı sağladığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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