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Erzincan'daki lavanta bahçesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Erzincan'daki lavanta bahçesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
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Erzincan'da emekli öğretmen Adnan Doğan tarafından oluşturulan lavanta bahçesi, mor renkleri ve hoş kokusuyla yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. 8 bin kök lavantanın bulunduğu bahçe, yaz aylarında ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Erzincan'da emekli öğretmen Adnan Doğan tarafından oluşturulan lavanta bahçesi, mor renkleri ve hoş kokusuyla yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Kentte benzeri bulunmayan ve yaklaşık 8 bin kök lavantanın yer aldığı bahçe, yaz aylarında açan çiçekleriyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Ticari amaç gözetilmeden oluşturulan bahçe, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

Açık hava stüdyosunu andıran görüntüsüyle sosyal medya içerik üreticileri, fotoğrafçılar ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bahçede ziyaretçiler, mor lavantalar arasında fotoğraf çektirerek keyifli vakit geçiriyor.

Emekli olduktan sonra lavanta yetiştiriciliğine ilgi duyan Adnan Doğan, Erzincan'da böyle bir bahçe bulunmadığını belirterek, "8 bin kök lavanta ektim. Üç yılın sonunda güzel bir bahçe ortaya çıktı. İnsanların burada gezmesi beni de mutlu ediyor. Morali bozuk insanlar bile buraya gelince mutlu oluyor." dedi.

Bahçeyi ailesiyle ziyaret eden Neslihan Eren de her yıl lavanta bahçesine gelerek fotoğraf çektirdiklerini ifade ederek, "Buranın görselliğini çok beğeniyoruz. Çocuklarımla birlikte burada çok mutlu oluyoruz." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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