Dünya Şehirlerinde Sanat ve Müzik Şöleni

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta kadim antik kentlerdeki festivallerden opera performanslarına, rock festivallerinden lavanta şenliklerine kadar birçok etkinlik, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kuruluşunun 150. yılını kutlayan Bayreuth Festival'de, Wagner'in dört bölümlük "Der Ring des Nibelungen" serisi sahnelenecek. Almanya'nın Bavyera bölgesindeki tarihi Festspielhaus'ta düzenlenen festivalde bu akşam Wagner'in erken dönem eseri "Rienzi", yarın serinin açılış operası "Das Rheingold", 29 Temmuz'da "Die Walküre" izleyicilerle buluşacak.

"Der fliegende Hollander" 30 Temmuz'da, "Siegfried" 31 Temmuz'da, "Parsifal" 1 Ağustos'ta, final eseri "Götterdammerung" ve geleneksel "Festspiel Open Air" konseri 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Wacken Open Air

Almanya'da 29 Temmuz-1 Ağustos'ta metal müzik festivali "Wacken Open Air" düzenlenecek. Festivalin 35. yılında 8 sahnede 150'den fazla grup sahne alacak. Def Leppard ve Judas Priest, festivale konuk olacak isimler arasında yer alıyor. Arch Enemy, Black Label Society, Sabaton, Alestorm, Powerwolf, Airbourne ve "As The Shadows Rise" özel gösterisiyle Emperor da festival boyunca sahnede olacak isimler arasında.

"Incheon Pentaport Rock Festivali", 31 Temmuz-2 Ağustos'ta Güney Kore'de Songdo Moonlight Festival Park'ta gerçekleştirilecek. Festivalde 31 Temmuz'da enstrümantal grup Khruangbin ile The Volunteers ve Thornapple sahne alacak. Trip-hop'un ünlü grubu Massive Attack, 1 Ağustos'ta Cocteau Twins'in ikonik vokalisti Elizabeth Fraser'ın konuk vokalist olarak eşlik edeceği konser verecek.

İngiltere'nin Manchester kentindeki O2 Victoria Warehouse'da düzenlenen "Radar Festival", 31 Temmuz-2 Ağustos'ta rock ve metal sahnesinin öne çıkan isimlerini bir araya getirecek.

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenecek "Lollapalooza" festivali, 30 Temmuz-2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Lorde ve John Smith 30 Temmuz'da, The Smashing Pumpkins 31 Temmuz'da, Olivia Dean ve JENNIE 1 Ağustos'ta, Tate McRae 2 Ağustos'ta performans sergileyecek.

Klasik rock, blues ve prog rock müzik müzisyenlerine sahne sunan 22. Cambridge Rock Festival'i 30 Temmuz-2 Ağustos'ta İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesindeki Stuntney Estate'te birçok önemli grubu ve müzisyeni konuk edecek.

Jerash Kültür ve Sanat Festivali

Ürdün'ün köklü kültür-sanat etkinliklerinden Jerash Kültür ve Sanat Festivali, 40. yılında Jerash Antik Kenti'nde 2 Ağustos'a kadar sürecek.

İtalya, Japonya, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Yunanistan, Güney Kore, Çin, Filipinler ve Sri Lanka'dan festivale katılan topluluklar, bu hafta 35 gösteri sunacak.

Arap dünyasının önde gelen figürlerinden Ümmü Gülsüm'ün hayatını işleyen "Umm Kulthum" müzikali, bu akşam festival sahnesine konuk olacak.

İbrahim Maalouf konseri ve Uluslararası Çerkes Kültür Akademisi'nin gösterisi yarın gerçekleştirilecek.

Boudchart ve Abadi Al Johar 29 Temmuz'da, Elissa 30 Temmuz'da, Lynn Al-Hayek ve Shami 31 Temmuz'da, Tamer Hosny 2 Ağustos'ta konser verecek.

Corso de la Lavande

"Corso de la Lavande" (Lavanta Festivali), Fransa'nın Provence bölgesindeki Digne-les-Bains kentinde 31 Temmuz-5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Festival, lavantayla süslenmiş dev geçit alayı arabaları ve dans gruplarının eşlik edeceği kortejle başlayacak.

HoPeta Street Band, Le Cannet, Fanfare La Cacophonie ve Mlodziezowa Orkriestra Deta Zwolen, 31 Temmuz'daki geçit törenine eşlik edecek.

1 Ağustos'ta Marching Band Frais-Marais Douai, Showband de Chezy-sur-Marne, Euroband Rotterdam ve Mlodziezowa Orkiestra Deta Zwolen'ın katılımıyla uluslararası bando gösterisi gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA