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Kırklareli'nde lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Kırklareli'nde lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mor renge bürünen lavanta tarlaları, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. KIFSAD ve LFK iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte fotoğrafçılar, gün batımında lavanta manzaralarını ve modelleri kadrajlarına yansıttı.

Pınarhisar ilçesinde mor renge bürünen lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

İlçeye bağlı Kurudere köyünde, lavanta tarlaları ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, tarlalarda oluşturulan dekorlar önünde en iyi kareyi yakalamaya çalışıyor.

Bu kapsamda, Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KIFSAD) ile Lüleburgaz Fotoğrafçılar Kulübü (LFK) ortaklığında fotoğraf etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan 20'ye yakın fotoğrafçı, gün batımında lavanta manzaralarını ve modelleri kadrajlarına yansıtarak bahçeyi adeta açık hava stüdyosuna çevirdi.

Kaynak: AA / Erhan Baycan
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