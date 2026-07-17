Harput'ta lavanta üzerindeki kelebeklerden görsel şölen
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde lavanta çiçeklerine konan desenli kelebekler, doğa fotoğrafçısı Naci Demirpolat tarafından fotoğraflandı. Renkli çiçekler arasında oluşan uyum, doğanın estetik zenginliğini gözler önüne serdi.
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde lavanta üzerine konan kelebekler, renkli kareler oluşturdu.
Elazığ'ın tarihi mahallesi Harput'ta lavanta çiçeklerine konan desenli kelebekler, doğanın en zarif anlarından birini oluşturdu. Doğa fotoğrafçısı Naci Demirpolat tarafından fotoğraflanan kelebekler, renkli çiçekler arasında oluşturdukları uyumla dikkat çekti. Lavanta ve kelebekler, doğanın sunduğu estetik zenginliği gözler önüne serdi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı