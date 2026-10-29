Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için bin 103 lavanta fidanı dağıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için bin 103 lavanta fidanı dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü, Vilayet Meydanı'nda vatandaşlara bin 103 lavanta fidanı dağıttı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren Eskişehirlilere şu ana kadar yaklaşık 500 fidan verildiğini İşletme Müdürü Doğan Kiras söyledi.

Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bin 103 adet lavanta fidanı dağıtıldı.

Eskişehir Valilik Vilayet Meydanı'nda bugün saat 14.00'te düzenlenen etkinlikte Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara lavanta fidanı takdim etti. Cumhuriyet'in 103'üncü yılı münasebetiyle gerçekleştirilen fidan dağıtım programına Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.

"Vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum"

Etkinlik alanında açıklamalarda bulunan Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras, "Orman Bölge Müdürlüğü olarak bugün Valilik Vilayet Meydanı'nda vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için buradayız. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde vatandaşlarımıza toplam bin 103 adet lavanta fidanı dağıtıyoruz. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızın, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Şu ana kadar vatandaşlarımıza yaklaşık olarak 500 adet lavanta fidanı dağıttık. Dağıtmaya devam ediyoruz. Buradayız, vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
A Milli Takım'da neler oluyor? Ortalığı karıştıran iddiaya TFF'den jet açıklama

Ortalığı karıştıran iddiaya TFF'den jet açıklama
Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı

Sahnelere dönme hayali başka bahara kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç

Görüntü bugün kaydedildi! Her yer cansız bedenlerle dolup taştı
3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları

3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı! İşte o liste
Depremde yerle bir olmuştu! 3 yıl sonra bayram coşkusu geri döndü

Bu caddeye iyi bakın! 3 yıl önce sessizliğe gömülmüştü
36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev

36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev
Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar

Ekranlar aynı anda kararacak, uyarıların ardı arkası kesilmiyor
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü

Bu kareyi kimse beklemiyordu!