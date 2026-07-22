Türkiye'ye lavanta ihracatı ile 5 yılda ekosisteme 765 bin dolar döviz girdisi sağlandı

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye ormanlarında tespit edilen 9 bin 258 hektarlık lavanta varlığını sürdürülebilir üretim anlayışıyla ekonomiye kazandırıyor. Son 5 yılda yıllık ortalama 40 ton lavanta üretimi gerçekleştirilirken, 2021-2025 yılları arasında ihraç edilen 24 bin 610 kilogram lavanta ürünüyle ülke ekonomisine 765 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Bal ormanları ve gelir getirici tür sahalarında yürütülen çalışmalarla lavanta, arıcılığı desteklerken orman köylüsü için de önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), odun dışı orman ürünlerinin sürdürülebilir yönetimi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla lavantayı kırsal kalkınmanın önemli unsurlarından biri haline getiriyor. Bal ormanları ve gelir getirici tür sahalarında yetiştirilen lavantalar sayesinde hem biyolojik çeşitlilik destekleniyor hem de orman köylüsüne alternatif gelir kaynakları oluşturuluyor. Mor çiçekleriyle doğal peyzaja değer katan lavanta; tıbbi ve aromatik bitki üretimi, arıcılık, kozmetik sanayi ve uçucu yağ üretimi gibi birçok alanda oluşturduğu katma değerle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunuyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman Genel Müdürlüğü olarak odun dışı orman ürünlerinin sürdürülebilir yönetimiyle hem doğal kaynakları koruduklarını hem de kırsal kalkınmayı desteklediklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Ormanlarımız sadece odun üretimi yapılan alanlar değil; aynı zamanda kırsal kalkınmayı destekleyen, vatandaşımıza gelir sağlayan ve ülke ekonomisine katma değer oluşturan üretim ekosistemleridir. Lavanta da bu anlayışın en önemli örneklerinden biridir. Yürüttüğümüz envanter ve planlama çalışmaları kapsamında ülkemiz ormanlarında 9 bin 258 hektarlık alanda yaklaşık 2 bin 385 ton faydalanılabilir lavanta potansiyeli tespit ettik. Üretim kayıtlarımıza göre son beş yılda yıllık ortalama 40 ton lavanta üretimi gerçekleştirildi. Başta Isparta olmak üzere Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Konya, Ankara, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de yetiştirilen lavanta; kurutulmuş çiçekten uçucu yağa, kozmetikten aromaterapi ürünlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip bulunuyor."

Karacabey, lavantanın ihracat potansiyeline de dikkat çekerek şöyle aktardı:

"Lavantadan elde edilen uçucu yağlar başta kozmetik, kişisel bakım ve aromaterapi olmak üzere birçok sektörde yüksek katma değerle değerlendiriliyor. TÜİK verilerine göre 2021-2025 yılları arasında 24 bin 610 kilogram lavanta ürünü ihraç edilerek yaklaşık 765 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Biz de Orman Genel Müdürlüğü olarak odun dışı orman ürünlerinden sürdürülebilir faydalanmayı esas alıyor, ormanlarımızın sunduğu bu mor bereketi daha fazla üretime, daha fazla ihracata ve daha güçlü bir kırsal ekonomiye dönüştürmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Lavantanın yalnızca ekonomik değil ekolojik açıdan da önemli bir tür olduğuna dikkat çeken Karacabey, şunları kaydetti:

"Bal ormanlarımızda lavantayı kekik, adaçayı, biberiye, püren, ıhlamur ve akasya gibi nektarlı türlerle birlikte değerlendiriyoruz. Böylece arılar için daha uzun süre nektar ve polen kaynağı oluştururken bal üretimini de destekliyoruz. Çiçeklenme dönemi tamamlanan lavantalar ise sürdürülebilir üretim esasları doğrultusunda yöre halkımız ve orman köylülerimiz tarafından hasat edilerek ekonomiye kazandırılıyor. Bu sayede hem biyolojik çeşitliliği koruyor hem de kırsalda üretim, istihdam ve gelir artışına katkı sağlıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı