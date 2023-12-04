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Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta göz kamaştırdı

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Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 49'uncu kez sahiplerini buldu. Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli geceye ünlü isimler akın etti. Kırmızı halıda ise tam bir şıklık yarışı vardı.

Bu yıl 49'uncu kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu, erkek oyuncu, yönetmen ve dizi olmak üzere birçok kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreninden önce kırmızı halıda boy gösteren ünlüler arasında şıklık yarışı yaşandı.

ŞIKLIKLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDILAR

Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, kırmızı halı geçidiyle başladı. Törene katılanlar şıklıklarıyla göz doldurdular.

İşte kırmızı halıdan kareler;

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Haberler.com - Kültür Sanat

Altın Kelebek Ödülleri Magazin Kültür Sanat Haberler

Yorumlar (1)

Muzaffer Tekin:

Çıplaklık yarışı demek daha doğru

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