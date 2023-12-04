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Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta göz kamaştırdı

4 Aralık 2023 10:48 Son Güncelleme: 10:56 Abone Ol

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 49'uncu kez sahiplerini buldu. Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli geceye ünlü isimler akın etti. Kırmızı halıda ise tam bir şıklık yarışı vardı.