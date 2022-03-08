Kadınlar Günü Haberleri - Kadınlar Günü Haber - Haberler

KADINLAR GÜNÜ
Kadınlar Günü haber, Kadınlar Günü son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Kayseri'de kadın jandarmalar trafik uygulamasında hemcinslerine çiçek verdiKayseri İl Jandarma Komutanlığının kadın personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik uygulamasında hemcinslerine çiçek taktim etti.
Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadıKayseri'de kadın jandarma personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara karanfil dağıttı, Kadın Destek Programı'nı (KADES) tanıttı.
AMASYALI KADINLARDAN 'DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL KLİPAMASYA'da farklı meslek grubunda çalışan kadınlar, bir araya gelerek çektikleri kliple, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Azez'deki savaş mağduru kadınlar unutulmadıSuriye'nin Azez kentinde bulunan Şüheda kampındaki Rufeyde Halk Eğitim Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.
YÖK Başkanı Özvar: "Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin, yüzde 32 kadın profesör oranıyla yüzde 20,8 ortalamaya sahip Avrupa Birliği (AB) ülkelerini geride bıraktığını bildirdi.
Kadın meclis üyelerine çiçekDüzce Belediye Meclisi'nin Mart ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleşti.
Derince'de Kadınlar Günü etkinliği düzenlendiAK Parti Derince İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı, Yenikent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kaymakam Baytak, "Bu topraklar mert kadınlarını yetiştirmeye devam edecek"Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Anadolu topraklarının mert kadınlarını yetiştirmeye devam edeceğini belirterek, "O kadınlar devletimizin vermiş olduğu desteklerle beraber daha müreffeh bir topluma ulaşmamızda öncü olacaktır" diye belirtti.
Aydın Ticaret Borsası, 8 Mart Dünya emekçi Kadınlar Günü'nü kutladıAydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.
Zorlu yürüyüş parkuru "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için aşıldıOsmaniye'de bir grup doğasever 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.
Diyarbakır annelerinden 8 Mart tepkisiÇocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 918. gününde de sürüyor.
Van'ın ilk kadın muhtarı, tüm olumsuzluklara rağmen hizmetlerine aralıksız devam ediyor29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Van'ın ilk kadın muhtarı seçilen Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Leyla Tanrıtanır; 2011 depremi, çözüm süreci, darbe girişimi ve pandemiye rağmen hizmetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi.
Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekipleri yol kontrol noktasında kadınlara karanfil sunduEdinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücüler ve yolculara karanfil dağıttı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı AçıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fert, toplum ve insanlık açısından tarihin en büyük ahlak ve hukuk inkılabını gerçekleştiren İslam'ın, kadına hak ettiği değeri teslim edip, ayrımcılık ve haksız uygulamaları yasakladığını ifade etti.
Kadınlar "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için klip çektiAmasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli mesleklerden kadınların yer aldığı klip çekildi.
Kağıthane'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel billboard hazırlandıKağıthane'deki billboardlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel çiçeklerle süslendi.
Motosiklet yarışlarına Türkiye'de kadın sporcular da damga vuruyorDünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan ilk sporcu unvanının sahibi Irmak Yıldırım ve 2021 Türkiye Kadınlar Enduro Şampiyonası birincisi İrem Ertüzün, her kadının bu branşta başarılı olabileceğini belirtti.
Tekirdağ'dan kısa kısaYunanistan'ın Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'u ziyaret etti.
Aktaş, kadın polisleri kutladıZonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kadın polislerin Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı "Dünya Kadınlar Günü" paylaşımıGençlik ve Spor Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir video ile kutladı.
Son dakika haberi | ADANA POLİSİNDEN KADIN SÜRÜCÜLERE KARANFİLSon dakika gelişmesine göre ADANA polisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik kontrolü sırasında durdurulan kadın sürücülere karanfil verdi.
Kadınlar Düzce'yi gezdiAK Parti Düzce il Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Düzceli kadınları ilin turizm değerlerini birlikte tanıyalım etkinliği düzenledi.
Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: "Karadeniz'deki gaz rezervi, konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte"Bir son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için sondaj çalışmaları, nükleer santraller ve yenilenebilir enerji gibi seçenekleri kullandığını belirterek, "Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz.
Koronavirüsle mücadelenin kadın kahramanları 8 Mart'ta da görev başındaYeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan kadın sağlıkçılar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü görev başında geçiriyor.
Kuzey Makedonyalı dernek bekar annelerin hakları için mücadele ediyorKuzey Makedonya'da, bekar annelerin hakları ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mücadele veren "One Can" adlı dernek, yaptığı çalışmalarla tüm çocuk ve kadınlar için eşit fırsatlar oluşturmayı amaçlıyor.
Savunma sanayiinin modern ürünlerine bugünün Şerife Bacıları imza atıyorTürk Silahlı Kuvvetlerinin 72 yıldır her türlü silah, mühimmat, roket ve araç gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'nin 4 bin personelinden yaklaşık binini kadınlar oluşturuyor.
KADINLARIN NÖBETİNİ ERKEKLER DEVRALDIESKİŞEHİR 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve 40 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan kadın personeller, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle izinli sayıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar GünüAfyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kadın Danışma Birimi'nin 7.'si AŞTİ'de açıldıAnkara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "Kadın Danışma Birimi"nin 7'nci şubesi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' haftasında açıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar GünüAfyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tarsus'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergiMersin'in Tarsus ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle iki kadın ressamın resim sergisi açıldı.
Son dakika haberi | Jandarmadan tır şoförlüğüne kadınlar her alanda başarıyla çalışıyorBir son dakika haberine göre Jandarma trafik tim komutanından itfaiye çalışanına, uçak bakım teknisyeninden tır şoförlüğüne birçok alanda çalışan kadınlar, mesleklerini başarıyla yapıyor.
Başkan Tarhan'dan kadınlara çiçekMezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadın çalışanlarına, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' nedeniyle çiçek verirken, yarım gün idari izin jesti yaptı.
Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibiMuş Emniyet Müdürlüğü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla hazırlanan video klipte, kadına şiddete karşı mesajlar yer aldı.
Bakü polisinden temizlik görevlisi kadınlara sürprizAzerbaycan'ın başkenti Bakü'de trafik polisleri, kentin sokaklarının temizliğinden sorumlu kadın işçilere sürpriz yaptı.
8 Mart Dünya Kadınlar GünüKaraman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Battalgazi'deki dünya kadınlar günü konserine yoğun ilgiBattalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Konseri yoğun ilgi görürken, programda Malatya Musiki Cemiyeti solistlerinin kadınlar için seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Battalgazi'de coşkuyla kutlandı.
SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımıGençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımıBakan Kasapoğlu: Kadınlarımızın dünyayla rekabette hep üst sıralarda olmaları için çalışıyoruzİSTANBUL,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir video ile kutladı.
SPOR Dünya Kadınlar Günü'ne özel gece koşusuSPOR Dünya Kadınlar Günü'ne özel gece koşusuİSTANBUL, (DHA) - Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen özel bir gece koşusuyla kutlandı.
Demir: "Geleceği kadınlarla imar etmek mümkündür"Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Kadınların her alanda aktif bir biçimde yer alması, toplumsal ve siyasal süreçlere etkin katılması; çağdaş, gelişmiş, ileri bir ülke olmanın ön koşuludur" dedi.
Polat; "Fedekâr kadınlarımızı kutluyorum"Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Başkanı Zeynep Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak bir mesaj yayınladı.
GÜRİŞ Holding kadın çalışanları için 3 bin 600 ağaç diktiAydın'ın ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlamayı görevi haline getiren GÜRİŞ Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanları için Germencik'in 7 ayrı bölgesinde toplam 3 bin 600 adet incir ağacı fidan dikimini gerçekleştirdi.
Efelerli AK Kadınlar '8 Mart'ta tarlaya indiEfeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek karanfil dağıttı.
Bingöl Belediyesi kadın sağlık çalışanlarının günlerini kutladıBingöl Belediyesi personelleri, Devlet Hastanesinde görevli kadın sağlık çalışanlarının günlerini kutladı.
CHP'li Ağbaba kadınların istihdam oranlarını eleştirdi AçıklamasıCHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de ev işleri nedeniyle 10 milyona yakın kadının istihdamda yer alamadığını belirtti.
Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur: "En yavaş ilerleme toplumsal cinsiyet eşitliği"Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, "Son 100 yıla baktığımızda insanlık tarihi adına önemli pek çok alanda birbirinden değerli adımlar atıldığına ve büyük ilerlemeler kaydedildiğine tanık olduk.
Başkan Bıyık, kadın çalışanların gününü kutladıDarıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye ve bağlı şirketlerde çalışan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Başkan Sandal'dan kadın çalışanlara karanfilBayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara karanfil takdim etti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü: KızCode ile genç kadınlar kod yazmayı öğreniyor8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İngiltere'de kadınlar ve kız çocuklarının teknik becerilerini geliştirip teknoloji alanındaki rollerini artırmayı hedefleyen bir sosyal girişimle teknoloji ve iş dünyasında iz bırakan kadın girişimci Müjde Esin'in ilham veren hikayesini anlatıyoruz.
Gençlerbirliği ve Eskişehirspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldiGençlerbirliği ve Eskişehirspor'un kadın futbol takımları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen özel organizasyonda karşılaştı.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü serada domates toplayarak geçiriyorlarDünya Emekçi Kadınlar Günü'nü serada domates toplayarak geçiriyorlarANTALYA 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü farklı etkinliklerle kutlanırken Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan üretici kadınlar, serada ürün topladılar.
Yerel gazeteden kadınlara özel baskıGaziantep Hakimiyet Gazetesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel hazırlanan baskı ile yayımlandıGaziantep'te yerel Hakimiyet Gazetesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel sayfa tasarımı yaptı.
Kadın temizlik işçilerinin gününü sokakları temizleyerek kutladılarBolu Belediyesinde görevli kadın temizlik işçilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil vererek kutlayan Türk Kızılay Bolu Şubesi'nin kadın gönüllüleri, onların yerine kısa süre sokakları temizledi.
Bozdağ: "Kadınlarımızın istihdam hayatında güçlü bir şekilde yer alması son derece önemlidir"Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakim savcı adayları ile bir araya geldi.
Başkan Kılıç emekçi kadınlarla buluştuTOPLUMSAL cinsiyet eşitliği konusunu en öncelikli çalışma alanlarından biri olarak gören Buca Belediyesi, personelden yurttaşa kadar bütün emekçi kadınlar için Ahura Ritim Topluluğu'nun da sahne aldığı dolu dolu bir programla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.
"Kadının, kazancına el koymak ya da çalışmasına engel olmak da şiddettir"Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi'nin (TOKAMER) online etkinliğinde konuşan Altınbaş Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Dr.
Son dakika haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı AçıklamasıGelen son dakika haberlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddetle mücadele başta olmak üzere kadınlara yönelik eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.
Mazars Denge: Cinsiyet ve fırsat eşitliği odak noktamızUzun yıllardır sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten vergi, muhasebe, denetim ve danışmanlık firması Mazars Denge'nin yöneticileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla yaptıkları yazılı açıklamada, cinsiyet ve fırsat eşitliğinin şirketin odak noktasında oluğunu ifade etti.
Kadın ve çocuklar Giresunspor-Gaziantep FK maçını ücretsiz izleyecekSpor Toto Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ve çocuklar ücretsiz izleyebilecek.
Ataşehir'in kadın, çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizlemiyorAtaşehir'de çekici operatörlüğü mesleğini sürdüren 26 yaşındaki Hatice Dervişoğlu, "Mesleğin kadını erkeği olmaz" dedi, Yediemin Otoparkı'nda çekici operatörü olarak çalışmaya başladı.
STSO'dan kadınlara pozitif ayrımcılıkSivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Kırklareli'nden kısa kısaKırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kırklareli Şubesi Şube Başkanı Halil Yücel'i makamında kabul etti.
Yalıhüyük'te polisler Kadın Destek Uygulaması (KADES) broşürleri dağıttıYalıhüyük İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) broşürleri dağıttı.
Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi'nde görevli kadınlar 8 Mart'ta izinli sayıldıEskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimlerde çalışan sağlık personelinin yüzde 65'ini oluşturan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinli sayıldı.
SURİYE'DE '8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ' KUTLANDIİNSANİ Yardım Vakfı (İHH) Kilis şubesi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Suriye'de savaş mağduru kadınlarla etkinlik düzenledi.
TREDAŞ kadın çalışanlarına "Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle bugün izin verdiTrakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) çalışan kadın personellerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gün izin verdi.
Başkan Berge: "Kadın, karşılıksız sevginin adıdır"Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Kadıköy'de kebapçıdan 'Kadınları ayrıştırmıyoruz' konseptiKadıköy'de kebapçıdan 'Kadınları ayrıştırmıyoruz' konseptiİSTANBUL Kadıköy'de bir kebapçı restorantı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 'kadınları ayrıştırmıyoruz' konseptiyle karşıladı.
Sağlık çalışanı kadınlar "şiddetin" son bulmasını istediAdana'da, korona virüs nedeniyle hastanelerde fedakarca çalışan kadın sağlık çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de görevlerinin başında geçiriyor.
ZEYTİNBURNU'NDA KADINLARA ÖZEL SPOR SALONU AÇILDIZeytinburnu Belediyesi fitness ve pilates salonunun açılışını gerçekleştirdi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip hazırladıSivas Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla adliyede görev yapan kadınların yer aldığı klip çekti.
PTT Genel Müdürlüğü'nün Kadınlar Günü Hediyesi Sındırgı'danPTT Genel Müdürlüğü'nün Kadınlar Günü Hediyesi Sındırgı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde PTT Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelindeki kadın çalışanlarına hediyesi doğal şehir Sındırgı'dan gönderildi.
BOED yönetimi engelli kadınlar ve annelerini unutmadıBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi yönetimi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçedeki engelli kadınlar ve ailelerine yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.
Salondaki kadınları ayağa kaldıran sözleri, Akşener'i panikletti: Umarım eşim izlemiyordurİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında konuşuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bembeyaz giyinen ve kadınlardan oluşan bir topluluğa seslenen Akşener'in sözleri partililer tarafından sık sık ayakta alkışlandı. Akşener'in erkeklere yönelik sert sözlerinin arkasından "Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.
Erganili kadınlara 8 Mart sürpriziDİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Sökündüzü köyünde yaşayan kadınlara gönüllüler, sürpriz yaparak çeşitli hediyelerle günlerini kutladı.
Demircan: "Kadınlara daha çok görev vereceğiz"Sendikalarında birçok kadının görev aldığını söyleyen Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Hedeflerimiz arasında sendikamız ve konfederasyonumuzda daha çok kadın arkadaşımıza görev vermek ve kadın kollarımızın diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil edecek sosyal...
Gücüyener: "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir"Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, "Kadın karar vericiler arttığı ölçüde ideal olana yaklaşmak mümkün olacaktır" dedi.
Karşıyaka Belediyesi çoğunlukta olan kadın yöneticileriyle fark yaratıyor.Türkiye genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin en başarılı şekilde uygulandığı ilçe belediyeleri arasında birinci seçilen Karşıyaka Belediyesi, kadın yönetici oranıyla ülkeye örnek oluyor.
Oral: Türk kadını, büyük mücadelelerin altına imza atmıştırYalova Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttıSon dakika genel haberi: Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttıADANA Adana'da polis trafikte durduğu kadın sürücülere, kadınlar gününü kutlayıp karanfil dağıttı.
8 Mart Dünya Kadınlar GünüKırklareli Valisi Osman Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİERZURUM'da bir araya gelen 7 iş kadını, Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurdu.
KEFEK Başkanı Aksal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı AçıklamasıTBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ağır sanayiye kadın eli değdiDÜZCE (İHA) – Sanayide bulunan bir iş yerinde makine mühendisi olarak çalışan Ayşe Yılmaz ve CNC operatörü olarak görev yapan Hayrünisa Gül, azimleriyle herkese örnek oluyor.
OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı AçıklamasıOstim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Ostim'de kadın çalışan ve girişimcilerin sayısının giderek arttığını belirterek, "Her biri kattığı emekle, Ostim'in dünya markasına dönüşmesinde katkı sağladı.
Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisinden 8 Mart etkinliğiErzurum Kent Konseyi Kadın Meclisince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Huzurevinde Kadınlar Günü kutlaması... Oyun havalarıyla dilediğince eğlendilerHuzurevinde Kadınlar Günü kutlaması... Oyun havalarıyla dilediğince eğlendiler Eskişehir Halis Toprak Huzurevi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen programda kadınlara karanfil verilirken, huzurevi sakinleri çalan oyun havalarıyla dilediğince eğlendi.
Köyceğiz'de Kadınlar Gününe özel makrome etkinliği düzenlendiMuğla'nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara özel makrome etkinliği düzenlendi.
Kadının günü kadının gücü- Kadının günü kadının gücü Boksör kadınlar 8 Mart'ta erkekleri ringe davet ediyor Dünya Kadınlar Günü'nü boks ringinde kutlayan Eskişehirli kadın sporcular, farklı meslek gruplarından gelerek ringde bir olduklarını dile getirerek, attıkları slogan ile de günün anlam ve önemini her yıl olduğu...
Kartal Belediye Başkanı Yüksel: "Özgürlük mücadelesinde daima kadınların yanındayız"Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Türkiye'de İş Dünyası dergisinin kadınlara özel sayısı okuyucuyla buluştuTürkiye'de İş Dünyası dergisinin kadınlara özel sayısı okuyucuyla buluştu Ekonomi dergisi Türkiye'de İş Dünyası'nın 5'inci sayısı Kadınlar Günü'ne özel bölümüyle okuyucuyla buluştu.
Nazan Kaptan 27 senedir otoyol çizgilerini ilmek ilmek dokuyorTürkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan uzun yol şoförü Nazan Çelik, 27 yıldır direksiyon başında yolcularını sevdiklerine kavuşturuyor.
Tekirdağ'dan kısa kısaTekirdağ'da görev yapan kadın muhtarlar Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
Kapadokya'da balonlar kadınlar için uçtuKapadokya'da balonlar kadınlar için uçtu Sıcak Hava Balon Pilotu Buse Uyan Demircioğlu: "Çalışma alanlarında kadınları daha çok görmek isterim" "Hayatının 800 saati havada geçti" Kapadokya'da sıcak hava balonları bugün '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun' pankartlarıyla havalandı.
Öz: Kadınlarımız yarınların mimarıdır8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kadınların yarınların mimarı olduğunu söyledi.
Bursa'nın kadın otobüs şoförü erkeklere taş çıkartıyorBursa'nın kadın otobüs şoförü erkeklere taş çıkartıyor Bursa'da belediye otobüslerinde 5 yıldır şoförlük yapan Ayşen Acar, hemcinslerine örnek olurken, kadınların istedikleri takdirde her şeyin üstesinden gelebileceğini anlattı.
Bornovalı kadınlar 8 Mart'ta alanlara çıktıBaşkan İduğ, 8 Mart'ta kadınları yalnız bırakmadı.
Kadın Off-Road kulübü üyelerinden 8 Mart kutlamasıKadın Off-Road kulübü üyelerinden 8 Mart kutlaması Kadın sürücülerin zorlu parkurdaki performansı nefes kesti Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar gününü farklı bir etkinlikle kutladı.
"Mesleğin kadını erkeği olmaz" deyip çekici operatörü olduAtaşehir'in kadın çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 26 yaşındaki Hatice Dervişoğlu, Yediemin Otoparkı'nda çekici operatörü olarak çalışmaya başladı.
Kapadokya'da sıcak hava balonları "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için havalandıKapadokya'da bir firmaya ait sıcak hava balonları, sepetlerine asılan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" yazılı afişlerle uçtu, bir balonu kadın pilot kullandı.