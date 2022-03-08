Kadınlar Günü Haberleri - Kadınlar Günü Haber - Haberler

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KADINLAR GÜNÜ

Kadınlar Günü haber, Kadınlar Günü son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kayseri'de kadın jandarmalar trafik uygulamasında hemcinslerine çiçek verdi

Kayseri'de kadın jandarmalar trafik uygulamasında hemcinslerine çiçek verdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığının kadın personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik uygulamasında hemcinslerine çiçek taktim etti.
Kadınlar Günü - 6 Dakika Önce
Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı

Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı

Kayseri'de kadın jandarma personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara karanfil dağıttı, Kadın Destek Programı'nı (KADES) tanıttı.
Kadınlar Günü - 8 Dakika Önce
AMASYALI KADINLARDAN 'DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL KLİP

AMASYALI KADINLARDAN 'DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL KLİP

AMASYA'da farklı meslek grubunda çalışan kadınlar, bir araya gelerek çektikleri kliple, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadınlar Günü - 10 Dakika Önce
Azez'deki savaş mağduru kadınlar unutulmadı

Azez'deki savaş mağduru kadınlar unutulmadı

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Şüheda kampındaki Rufeyde Halk Eğitim Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.
Kadınlar Günü - 11 Dakika Önce
YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı'

YÖK Başkanı Özvar: "Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin, yüzde 32 kadın profesör oranıyla yüzde 20,8 ortalamaya sahip Avrupa Birliği (AB) ülkelerini geride bıraktığını bildirdi.
Kadınlar Günü - 12 Dakika Önce
Kadın meclis üyelerine çiçek

Kadın meclis üyelerine çiçek

Düzce Belediye Meclisi'nin Mart ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleşti.
Kadınlar Günü - 17 Dakika Önce
Derince'de Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Derince'de Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

AK Parti Derince İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı, Yenikent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kadınlar Günü - 17 Dakika Önce
Kaymakam Baytak, 'Bu topraklar mert kadınlarını yetiştirmeye devam edecek'

Kaymakam Baytak, "Bu topraklar mert kadınlarını yetiştirmeye devam edecek"

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Anadolu topraklarının mert kadınlarını yetiştirmeye devam edeceğini belirterek, "O kadınlar devletimizin vermiş olduğu desteklerle beraber daha müreffeh bir topluma ulaşmamızda öncü olacaktır" diye belirtti.
Kadınlar Günü - 18 Dakika Önce
Aydın Ticaret Borsası, 8 Mart Dünya emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

Aydın Ticaret Borsası, 8 Mart Dünya emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.
Kadınlar Günü - 21 Dakika Önce
Zorlu yürüyüş parkuru '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için aşıldı

Zorlu yürüyüş parkuru "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için aşıldı

Osmaniye'de bir grup doğasever 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.
Kadınlar Günü - 21 Dakika Önce
Diyarbakır annelerinden 8 Mart tepkisi

Diyarbakır annelerinden 8 Mart tepkisi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 918. gününde de sürüyor.
Kadınlar Günü - 24 Dakika Önce
Van'ın ilk kadın muhtarı, tüm olumsuzluklara rağmen hizmetlerine aralıksız devam ediyor

Van'ın ilk kadın muhtarı, tüm olumsuzluklara rağmen hizmetlerine aralıksız devam ediyor

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Van'ın ilk kadın muhtarı seçilen Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Leyla Tanrıtanır; 2011 depremi, çözüm süreci, darbe girişimi ve pandemiye rağmen hizmetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi.
Kadınlar Günü - 24 Dakika Önce
Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekipleri yol kontrol noktasında kadınlara karanfil sundu

Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekipleri yol kontrol noktasında kadınlara karanfil sundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücüler ve yolculara karanfil dağıttı.
Kadınlar Günü - 27 Dakika Önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fert, toplum ve insanlık açısından tarihin en büyük ahlak ve hukuk inkılabını gerçekleştiren İslam'ın, kadına hak ettiği değeri teslim edip, ayrımcılık ve haksız uygulamaları yasakladığını ifade etti.
Kadınlar Günü - 28 Dakika Önce
Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için klip çekti

Kadınlar "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için klip çekti

Amasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli mesleklerden kadınların yer aldığı klip çekildi.
Kadınlar Günü - 29 Dakika Önce
Kağıthane'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel billboard hazırlandı

Kağıthane'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel billboard hazırlandı

Kağıthane'deki billboardlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel çiçeklerle süslendi.
Kadınlar Günü - 30 Dakika Önce
Motosiklet yarışlarına Türkiye'de kadın sporcular da damga vuruyor

Motosiklet yarışlarına Türkiye'de kadın sporcular da damga vuruyor

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan ilk sporcu unvanının sahibi Irmak Yıldırım ve 2021 Türkiye Kadınlar Enduro Şampiyonası birincisi İrem Ertüzün, her kadının bu branşta başarılı olabileceğini belirtti.
Kadınlar Günü - 31 Dakika Önce
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa

Yunanistan'ın Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'u ziyaret etti.
Kadınlar Günü - 33 Dakika Önce
Aktaş, kadın polisleri kutladı

Aktaş, kadın polisleri kutladı

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kadın polislerin Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadınlar Günü - 33 Dakika Önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı "Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir video ile kutladı.
Kadınlar Günü - 35 Dakika Önce
Son dakika haberi | ADANA POLİSİNDEN KADIN SÜRÜCÜLERE KARANFİL

Son dakika haberi | ADANA POLİSİNDEN KADIN SÜRÜCÜLERE KARANFİL

Son dakika gelişmesine göre ADANA polisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik kontrolü sırasında durdurulan kadın sürücülere karanfil verdi.
Kadınlar Günü - 37 Dakika Önce
Kadınlar Düzce'yi gezdi

Kadınlar Düzce'yi gezdi

AK Parti Düzce il Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Düzceli kadınları ilin turizm değerlerini birlikte tanıyalım etkinliği düzenledi.
Kadınlar Günü - 37 Dakika Önce
Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: 'Karadeniz'deki gaz rezervi, konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte'

Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: "Karadeniz'deki gaz rezervi, konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte"

Bir son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için sondaj çalışmaları, nükleer santraller ve yenilenebilir enerji gibi seçenekleri kullandığını belirterek, "Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz.
Kadınlar Günü - 38 Dakika Önce
Koronavirüsle mücadelenin kadın kahramanları 8 Mart'ta da görev başında

Koronavirüsle mücadelenin kadın kahramanları 8 Mart'ta da görev başında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan kadın sağlıkçılar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü görev başında geçiriyor.
Kadınlar Günü - 40 Dakika Önce
Kuzey Makedonyalı dernek bekar annelerin hakları için mücadele ediyor

Kuzey Makedonyalı dernek bekar annelerin hakları için mücadele ediyor

Kuzey Makedonya'da, bekar annelerin hakları ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mücadele veren "One Can" adlı dernek, yaptığı çalışmalarla tüm çocuk ve kadınlar için eşit fırsatlar oluşturmayı amaçlıyor.
Kadınlar Günü - 40 Dakika Önce
Savunma sanayiinin modern ürünlerine bugünün Şerife Bacıları imza atıyor

Savunma sanayiinin modern ürünlerine bugünün Şerife Bacıları imza atıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 72 yıldır her türlü silah, mühimmat, roket ve araç gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'nin 4 bin personelinden yaklaşık binini kadınlar oluşturuyor.
Kadınlar Günü - 40 Dakika Önce
KADINLARIN NÖBETİNİ ERKEKLER DEVRALDI

KADINLARIN NÖBETİNİ ERKEKLER DEVRALDI

ESKİŞEHİR 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve 40 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan kadın personeller, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle izinli sayıldı.
Kadınlar Günü - 42 Dakika Önce
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kadınlar Günü - 43 Dakika Önce
Kadın Danışma Birimi'nin 7.'si AŞTİ'de açıldı

Kadın Danışma Birimi'nin 7.'si AŞTİ'de açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "Kadın Danışma Birimi"nin 7'nci şubesi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' haftasında açıldı.
Kadınlar Günü - 43 Dakika Önce
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kadınlar Günü - 44 Dakika Önce
Tarsus'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergi

Tarsus'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle iki kadın ressamın resim sergisi açıldı.
Kadınlar Günü - 45 Dakika Önce
Son dakika haberi | Jandarmadan tır şoförlüğüne kadınlar her alanda başarıyla çalışıyor

Son dakika haberi | Jandarmadan tır şoförlüğüne kadınlar her alanda başarıyla çalışıyor

Bir son dakika haberine göre Jandarma trafik tim komutanından itfaiye çalışanına, uçak bakım teknisyeninden tır şoförlüğüne birçok alanda çalışan kadınlar, mesleklerini başarıyla yapıyor.
Kadınlar Günü - 46 Dakika Önce
Başkan Tarhan'dan kadınlara çiçek

Başkan Tarhan'dan kadınlara çiçek

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadın çalışanlarına, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' nedeniyle çiçek verirken, yarım gün idari izin jesti yaptı.
Kadınlar Günü - 46 Dakika Önce
Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi

Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla hazırlanan video klipte, kadına şiddete karşı mesajlar yer aldı.
Kadınlar Günü - 46 Dakika Önce
Bakü polisinden temizlik görevlisi kadınlara sürpriz

Bakü polisinden temizlik görevlisi kadınlara sürpriz

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de trafik polisleri, kentin sokaklarının temizliğinden sorumlu kadın işçilere sürpriz yaptı.
Kadınlar Günü - 47 Dakika Önce
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kadınlar Günü - 47 Dakika Önce
Battalgazi'deki dünya kadınlar günü konserine yoğun ilgi

Battalgazi'deki dünya kadınlar günü konserine yoğun ilgi

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Konseri yoğun ilgi görürken, programda Malatya Musiki Cemiyeti solistlerinin kadınlar için seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Battalgazi'de coşkuyla kutlandı.
Kadınlar Günü - 51 Dakika Önce
SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı

SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımıBakan Kasapoğlu: Kadınlarımızın dünyayla rekabette hep üst sıralarda olmaları için çalışıyoruzİSTANBUL,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir video ile kutladı.
Kadınlar Günü - 52 Dakika Önce
SPOR Dünya Kadınlar Günü'ne özel gece koşusu

SPOR Dünya Kadınlar Günü'ne özel gece koşusu

SPOR Dünya Kadınlar Günü'ne özel gece koşusuİSTANBUL, (DHA) - Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen özel bir gece koşusuyla kutlandı.
Kadınlar Günü - 54 Dakika Önce
Demir: 'Geleceği kadınlarla imar etmek mümkündür'

Demir: "Geleceği kadınlarla imar etmek mümkündür"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Kadınların her alanda aktif bir biçimde yer alması, toplumsal ve siyasal süreçlere etkin katılması; çağdaş, gelişmiş, ileri bir ülke olmanın ön koşuludur" dedi.
Kadınlar Günü - 54 Dakika Önce
Polat; 'Fedekâr kadınlarımızı kutluyorum'

Polat; "Fedekâr kadınlarımızı kutluyorum"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Başkanı Zeynep Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak bir mesaj yayınladı.
Kadınlar Günü - 57 Dakika Önce
GÜRİŞ Holding kadın çalışanları için 3 bin 600 ağaç dikti

GÜRİŞ Holding kadın çalışanları için 3 bin 600 ağaç dikti

Aydın'ın ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlamayı görevi haline getiren GÜRİŞ Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanları için Germencik'in 7 ayrı bölgesinde toplam 3 bin 600 adet incir ağacı fidan dikimini gerçekleştirdi.
Kadınlar Günü - 58 Dakika Önce
Efelerli AK Kadınlar '8 Mart'ta tarlaya indi

Efelerli AK Kadınlar '8 Mart'ta tarlaya indi

Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek karanfil dağıttı.
Kadınlar Günü - 58 Dakika Önce
Bingöl Belediyesi kadın sağlık çalışanlarının günlerini kutladı

Bingöl Belediyesi kadın sağlık çalışanlarının günlerini kutladı

Bingöl Belediyesi personelleri, Devlet Hastanesinde görevli kadın sağlık çalışanlarının günlerini kutladı.
Kadınlar Günü - 58 Dakika Önce
CHP'li Ağbaba kadınların istihdam oranlarını eleştirdi Açıklaması

CHP'li Ağbaba kadınların istihdam oranlarını eleştirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de ev işleri nedeniyle 10 milyona yakın kadının istihdamda yer alamadığını belirtti.
Kadınlar Günü - 59 Dakika Önce
Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur: 'En yavaş ilerleme toplumsal cinsiyet eşitliği'

Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur: "En yavaş ilerleme toplumsal cinsiyet eşitliği"

Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, "Son 100 yıla baktığımızda insanlık tarihi adına önemli pek çok alanda birbirinden değerli adımlar atıldığına ve büyük ilerlemeler kaydedildiğine tanık olduk.
Kadınlar Günü - 59 Dakika Önce
Başkan Bıyık, kadın çalışanların gününü kutladı

Başkan Bıyık, kadın çalışanların gününü kutladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye ve bağlı şirketlerde çalışan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Başkan Sandal'dan kadın çalışanlara karanfil

Başkan Sandal'dan kadın çalışanlara karanfil

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara karanfil takdim etti.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
8 Mart Dünya Kadınlar Günü: KızCode ile genç kadınlar kod yazmayı öğreniyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü: KızCode ile genç kadınlar kod yazmayı öğreniyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İngiltere'de kadınlar ve kız çocuklarının teknik becerilerini geliştirip teknoloji alanındaki rollerini artırmayı hedefleyen bir sosyal girişimle teknoloji ve iş dünyasında iz bırakan kadın girişimci Müjde Esin'in ilham veren hikayesini anlatıyoruz.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Gençlerbirliği ve Eskişehirspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldi

Gençlerbirliği ve Eskişehirspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldi

Gençlerbirliği ve Eskişehirspor'un kadın futbol takımları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen özel organizasyonda karşılaştı.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü serada domates toplayarak geçiriyorlar

Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü serada domates toplayarak geçiriyorlar

Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü serada domates toplayarak geçiriyorlarANTALYA 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü farklı etkinliklerle kutlanırken Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan üretici kadınlar, serada ürün topladılar.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Yerel gazeteden kadınlara özel baskı

Yerel gazeteden kadınlara özel baskı

Gaziantep Hakimiyet Gazetesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel hazırlanan baskı ile yayımlandıGaziantep'te yerel Hakimiyet Gazetesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel sayfa tasarımı yaptı.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Kadın temizlik işçilerinin gününü sokakları temizleyerek kutladılar

Kadın temizlik işçilerinin gününü sokakları temizleyerek kutladılar

Bolu Belediyesinde görevli kadın temizlik işçilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil vererek kutlayan Türk Kızılay Bolu Şubesi'nin kadın gönüllüleri, onların yerine kısa süre sokakları temizledi.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Bozdağ: 'Kadınlarımızın istihdam hayatında güçlü bir şekilde yer alması son derece önemlidir'

Bozdağ: "Kadınlarımızın istihdam hayatında güçlü bir şekilde yer alması son derece önemlidir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakim savcı adayları ile bir araya geldi.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Başkan Kılıç emekçi kadınlarla buluştu

Başkan Kılıç emekçi kadınlarla buluştu

TOPLUMSAL cinsiyet eşitliği konusunu en öncelikli çalışma alanlarından biri olarak gören Buca Belediyesi, personelden yurttaşa kadar bütün emekçi kadınlar için Ahura Ritim Topluluğu'nun da sahne aldığı dolu dolu bir programla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
'Kadının, kazancına el koymak ya da çalışmasına engel olmak da şiddettir'

"Kadının, kazancına el koymak ya da çalışmasına engel olmak da şiddettir"

Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi'nin (TOKAMER) online etkinliğinde konuşan Altınbaş Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Dr.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Son dakika haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Son dakika haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddetle mücadele başta olmak üzere kadınlara yönelik eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Mazars Denge: Cinsiyet ve fırsat eşitliği odak noktamız

Mazars Denge: Cinsiyet ve fırsat eşitliği odak noktamız

Uzun yıllardır sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten vergi, muhasebe, denetim ve danışmanlık firması Mazars Denge'nin yöneticileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla yaptıkları yazılı açıklamada, cinsiyet ve fırsat eşitliğinin şirketin odak noktasında oluğunu ifade etti.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Kadın ve çocuklar Giresunspor-Gaziantep FK maçını ücretsiz izleyecek

Kadın ve çocuklar Giresunspor-Gaziantep FK maçını ücretsiz izleyecek

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ve çocuklar ücretsiz izleyebilecek.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Ataşehir'in kadın, çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizlemiyor

Ataşehir'in kadın, çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizlemiyor

Ataşehir'de çekici operatörlüğü mesleğini sürdüren 26 yaşındaki Hatice Dervişoğlu, "Mesleğin kadını erkeği olmaz" dedi, Yediemin Otoparkı'nda çekici operatörü olarak çalışmaya başladı.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
STSO'dan kadınlara pozitif ayrımcılık

STSO'dan kadınlara pozitif ayrımcılık

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kırklareli Şubesi Şube Başkanı Halil Yücel'i makamında kabul etti.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Yalıhüyük'te polisler Kadın Destek Uygulaması (KADES) broşürleri dağıttı

Yalıhüyük'te polisler Kadın Destek Uygulaması (KADES) broşürleri dağıttı

Yalıhüyük İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) broşürleri dağıttı.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi'nde görevli kadınlar 8 Mart'ta izinli sayıldı

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi'nde görevli kadınlar 8 Mart'ta izinli sayıldı

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimlerde çalışan sağlık personelinin yüzde 65'ini oluşturan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinli sayıldı.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
SURİYE'DE '8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ' KUTLANDI

SURİYE'DE '8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ' KUTLANDI

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) Kilis şubesi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Suriye'de savaş mağduru kadınlarla etkinlik düzenledi.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
TREDAŞ kadın çalışanlarına 'Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle bugün izin verdi

TREDAŞ kadın çalışanlarına "Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle bugün izin verdi

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) çalışan kadın personellerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gün izin verdi.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Başkan Berge: 'Kadın, karşılıksız sevginin adıdır'

Başkan Berge: "Kadın, karşılıksız sevginin adıdır"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Kadıköy'de kebapçıdan 'Kadınları ayrıştırmıyoruz' konsepti

Kadıköy'de kebapçıdan 'Kadınları ayrıştırmıyoruz' konsepti

Kadıköy'de kebapçıdan 'Kadınları ayrıştırmıyoruz' konseptiİSTANBUL Kadıköy'de bir kebapçı restorantı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 'kadınları ayrıştırmıyoruz' konseptiyle karşıladı.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Sağlık çalışanı kadınlar 'şiddetin' son bulmasını istedi

Sağlık çalışanı kadınlar "şiddetin" son bulmasını istedi

Adana'da, korona virüs nedeniyle hastanelerde fedakarca çalışan kadın sağlık çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de görevlerinin başında geçiriyor.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
ZEYTİNBURNU'NDA KADINLARA ÖZEL SPOR SALONU AÇILDI

ZEYTİNBURNU'NDA KADINLARA ÖZEL SPOR SALONU AÇILDI

Zeytinburnu Belediyesi fitness ve pilates salonunun açılışını gerçekleştirdi.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip hazırladı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip hazırladı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla adliyede görev yapan kadınların yer aldığı klip çekti.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
PTT Genel Müdürlüğü'nün Kadınlar Günü Hediyesi Sındırgı'dan

PTT Genel Müdürlüğü'nün Kadınlar Günü Hediyesi Sındırgı'dan

PTT Genel Müdürlüğü'nün Kadınlar Günü Hediyesi Sındırgı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde PTT Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelindeki kadın çalışanlarına hediyesi doğal şehir Sındırgı'dan gönderildi.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
BOED yönetimi engelli kadınlar ve annelerini unutmadı

BOED yönetimi engelli kadınlar ve annelerini unutmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi yönetimi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçedeki engelli kadınlar ve ailelerine yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Salondaki kadınları ayağa kaldıran sözleri, Akşener'i panikletti: Umarım eşim izlemiyordur

Salondaki kadınları ayağa kaldıran sözleri, Akşener'i panikletti: Umarım eşim izlemiyordur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında konuşuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bembeyaz giyinen ve kadınlardan oluşan bir topluluğa seslenen Akşener'in sözleri partililer tarafından sık sık ayakta alkışlandı. Akşener'in erkeklere yönelik sert sözlerinin arkasından "Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Erganili kadınlara 8 Mart sürprizi

Erganili kadınlara 8 Mart sürprizi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Sökündüzü köyünde yaşayan kadınlara gönüllüler, sürpriz yaparak çeşitli hediyelerle günlerini kutladı.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Demircan: 'Kadınlara daha çok görev vereceğiz'

Demircan: "Kadınlara daha çok görev vereceğiz"

Sendikalarında birçok kadının görev aldığını söyleyen Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Hedeflerimiz arasında sendikamız ve konfederasyonumuzda daha çok kadın arkadaşımıza görev vermek ve kadın kollarımızın diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil edecek sosyal...
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Gücüyener: 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir'

Gücüyener: "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir"

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, "Kadın karar vericiler arttığı ölçüde ideal olana yaklaşmak mümkün olacaktır" dedi.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Karşıyaka Belediyesi çoğunlukta olan kadın yöneticileriyle fark yaratıyor.

Karşıyaka Belediyesi çoğunlukta olan kadın yöneticileriyle fark yaratıyor.

Türkiye genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin en başarılı şekilde uygulandığı ilçe belediyeleri arasında birinci seçilen Karşıyaka Belediyesi, kadın yönetici oranıyla ülkeye örnek oluyor.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Oral: Türk kadını, büyük mücadelelerin altına imza atmıştır

Oral: Türk kadını, büyük mücadelelerin altına imza atmıştır

Yalova Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadınlar Günü - 1 Saat Önce
Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Son dakika genel haberi: Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttıADANA Adana'da polis trafikte durduğu kadın sürücülere, kadınlar gününü kutlayıp karanfil dağıttı.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ

KADINLARDAN PALANDÖKEN'İN ETEKLERİNDE 'OFF-ROAD' GÖSTERİSİ

ERZURUM'da bir araya gelen 7 iş kadını, Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurdu.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
KEFEK Başkanı Aksal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

KEFEK Başkanı Aksal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
Ağır sanayiye kadın eli değdi

Ağır sanayiye kadın eli değdi

DÜZCE (İHA) – Sanayide bulunan bir iş yerinde makine mühendisi olarak çalışan Ayşe Yılmaz ve CNC operatörü olarak görev yapan Hayrünisa Gül, azimleriyle herkese örnek oluyor.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Ostim'de kadın çalışan ve girişimcilerin sayısının giderek arttığını belirterek, "Her biri kattığı emekle, Ostim'in dünya markasına dönüşmesinde katkı sağladı.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisinden 8 Mart etkinliği

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisinden 8 Mart etkinliği

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
Huzurevinde Kadınlar Günü kutlaması... Oyun havalarıyla dilediğince eğlendiler

Huzurevinde Kadınlar Günü kutlaması... Oyun havalarıyla dilediğince eğlendiler

Huzurevinde Kadınlar Günü kutlaması... Oyun havalarıyla dilediğince eğlendiler Eskişehir Halis Toprak Huzurevi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen programda kadınlara karanfil verilirken, huzurevi sakinleri çalan oyun havalarıyla dilediğince eğlendi.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
Köyceğiz'de Kadınlar Gününe özel makrome etkinliği düzenlendi

Köyceğiz'de Kadınlar Gününe özel makrome etkinliği düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara özel makrome etkinliği düzenlendi.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
Kadının günü kadının gücü

Kadının günü kadının gücü

- Kadının günü kadının gücü Boksör kadınlar 8 Mart'ta erkekleri ringe davet ediyor Dünya Kadınlar Günü'nü boks ringinde kutlayan Eskişehirli kadın sporcular, farklı meslek gruplarından gelerek ringde bir olduklarını dile getirerek, attıkları slogan ile de günün anlam ve önemini her yıl olduğu...
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
Kartal Belediye Başkanı Yüksel: 'Özgürlük mücadelesinde daima kadınların yanındayız'

Kartal Belediye Başkanı Yüksel: "Özgürlük mücadelesinde daima kadınların yanındayız"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
Türkiye'de İş Dünyası dergisinin kadınlara özel sayısı okuyucuyla buluştu

Türkiye'de İş Dünyası dergisinin kadınlara özel sayısı okuyucuyla buluştu

Türkiye'de İş Dünyası dergisinin kadınlara özel sayısı okuyucuyla buluştu Ekonomi dergisi Türkiye'de İş Dünyası'nın 5'inci sayısı Kadınlar Günü'ne özel bölümüyle okuyucuyla buluştu.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
Nazan Kaptan 27 senedir otoyol çizgilerini ilmek ilmek dokuyor

Nazan Kaptan 27 senedir otoyol çizgilerini ilmek ilmek dokuyor

Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan uzun yol şoförü Nazan Çelik, 27 yıldır direksiyon başında yolcularını sevdiklerine kavuşturuyor.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'da görev yapan kadın muhtarlar Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
Kapadokya'da balonlar kadınlar için uçtu

Kapadokya'da balonlar kadınlar için uçtu

Kapadokya'da balonlar kadınlar için uçtu Sıcak Hava Balon Pilotu Buse Uyan Demircioğlu: "Çalışma alanlarında kadınları daha çok görmek isterim" "Hayatının 800 saati havada geçti" Kapadokya'da sıcak hava balonları bugün '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun' pankartlarıyla havalandı.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
Öz: Kadınlarımız yarınların mimarıdır

Öz: Kadınlarımız yarınların mimarıdır

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kadınların yarınların mimarı olduğunu söyledi.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
Bursa'nın kadın otobüs şoförü erkeklere taş çıkartıyor

Bursa'nın kadın otobüs şoförü erkeklere taş çıkartıyor

Bursa'nın kadın otobüs şoförü erkeklere taş çıkartıyor Bursa'da belediye otobüslerinde 5 yıldır şoförlük yapan Ayşen Acar, hemcinslerine örnek olurken, kadınların istedikleri takdirde her şeyin üstesinden gelebileceğini anlattı.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
Bornovalı kadınlar 8 Mart'ta alanlara çıktı

Bornovalı kadınlar 8 Mart'ta alanlara çıktı

Başkan İduğ, 8 Mart'ta kadınları yalnız bırakmadı.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
Kadın Off-Road kulübü üyelerinden 8 Mart kutlaması

Kadın Off-Road kulübü üyelerinden 8 Mart kutlaması

Kadın Off-Road kulübü üyelerinden 8 Mart kutlaması Kadın sürücülerin zorlu parkurdaki performansı nefes kesti Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar gününü farklı bir etkinlikle kutladı.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
'Mesleğin kadını erkeği olmaz' deyip çekici operatörü oldu

"Mesleğin kadını erkeği olmaz" deyip çekici operatörü oldu

Ataşehir'in kadın çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 26 yaşındaki Hatice Dervişoğlu, Yediemin Otoparkı'nda çekici operatörü olarak çalışmaya başladı.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
Kapadokya'da sıcak hava balonları '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için havalandı

Kapadokya'da sıcak hava balonları "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için havalandı

Kapadokya'da bir firmaya ait sıcak hava balonları, sepetlerine asılan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" yazılı afişlerle uçtu, bir balonu kadın pilot kullandı.
Kadınlar Günü - 2 Saat Önce
KADINLAR GÜNÜ
ABD'nin New York şehrinde 8 Mart 1857 meydana gelen bir isyanda 120 kadın işçinin can vermesi sonucu ortaya çıkan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın haklarının dünden bugüne gelişimini hatırlatıyor ve her sene 8 Mart'ta kutlanıyor. Haberler.com olarak kadınlar arasında bir dayanışma günü olarak da bilinen Dünya Kadınlar Günü'ne özel içerikleri, bu sayfada sizlerle buluşturuyor ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz.
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