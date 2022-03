Kadınlar Günü Haberleri - Kadınlar Günü Haber - Haberler

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan ilk sporcu unvanının sahibi Irmak Yıldırım ve 2021 Türkiye Kadınlar Enduro Şampiyonası birincisi İrem Ertüzün, her kadının bu branşta başarılı olabileceğini belirtti.

Kuzey Makedonya'da, bekar annelerin hakları ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mücadele veren "One Can" adlı dernek, yaptığı çalışmalarla tüm çocuk ve kadınlar için eşit fırsatlar oluşturmayı amaçlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 72 yıldır her türlü silah, mühimmat, roket ve araç gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'nin 4 bin personelinden yaklaşık binini kadınlar oluşturuyor.

Son dakika haberi | Jandarmadan tır şoförlüğüne kadınlar her alanda başarıyla çalışıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Kadınların her alanda aktif bir biçimde yer alması, toplumsal ve siyasal süreçlere etkin katılması; çağdaş, gelişmiş, ileri bir ülke olmanın ön koşuludur" dedi.

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Ostim'de kadın çalışan ve girişimcilerin sayısının giderek arttığını belirterek, "Her biri kattığı emekle, Ostim'in dünya markasına dönüşmesinde katkı sağladı.

- Kadının günü kadının gücü Boksör kadınlar 8 Mart'ta erkekleri ringe davet ediyor Dünya Kadınlar Günü'nü boks ringinde kutlayan Eskişehirli kadın sporcular, farklı meslek gruplarından gelerek ringde bir olduklarını dile getirerek, attıkları slogan ile de günün anlam ve önemini her yıl olduğu...

Bursa'nın kadın otobüs şoförü erkeklere taş çıkartıyor Bursa'da belediye otobüslerinde 5 yıldır şoförlük yapan Ayşen Acar, hemcinslerine örnek olurken, kadınların istedikleri takdirde her şeyin üstesinden gelebileceğini anlattı.

KADINLAR GÜNÜ

ABD'nin New York şehrinde 8 Mart 1857 meydana gelen bir isyanda 120 kadın işçinin can vermesi sonucu ortaya çıkan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın haklarının dünden bugüne gelişimini hatırlatıyor ve her sene 8 Mart'ta kutlanıyor. Haberler.com olarak kadınlar arasında bir dayanışma günü olarak da bilinen Dünya Kadınlar Günü'ne özel içerikleri, bu sayfada sizlerle buluşturuyor ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz.