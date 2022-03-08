Kadınlar Günü Haberleri - Kadınlar Günü Haber - Haberler

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Anadolu topraklarının mert kadınlarını yetiştirmeye devam edeceğini belirterek, "O kadınlar devletimizin vermiş olduğu desteklerle beraber daha müreffeh bir topluma ulaşmamızda öncü olacaktır" diye belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fert, toplum ve insanlık açısından tarihin en büyük ahlak ve hukuk inkılabını gerçekleştiren İslam'ın, kadına hak ettiği değeri teslim edip, ayrımcılık ve haksız uygulamaları yasakladığını ifade etti.

Bir son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için sondaj çalışmaları, nükleer santraller ve yenilenebilir enerji gibi seçenekleri kullandığını belirterek, "Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz.

Kuzey Makedonya'da, bekar annelerin hakları ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mücadele veren "One Can" adlı dernek, yaptığı çalışmalarla tüm çocuk ve kadınlar için eşit fırsatlar oluşturmayı amaçlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 72 yıldır her türlü silah, mühimmat, roket ve araç gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'nin 4 bin personelinden yaklaşık binini kadınlar oluşturuyor.

Bir son dakika haberine göre Jandarma trafik tim komutanından itfaiye çalışanına, uçak bakım teknisyeninden tır şoförlüğüne birçok alanda çalışan kadınlar, mesleklerini başarıyla yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımıBakan Kasapoğlu: Kadınlarımızın dünyayla rekabette hep üst sıralarda olmaları için çalışıyoruzİSTANBUL,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir video ile kutladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Kadınların her alanda aktif bir biçimde yer alması, toplumsal ve siyasal süreçlere etkin katılması; çağdaş, gelişmiş, ileri bir ülke olmanın ön koşuludur" dedi.

TOPLUMSAL cinsiyet eşitliği konusunu en öncelikli çalışma alanlarından biri olarak gören Buca Belediyesi, personelden yurttaşa kadar bütün emekçi kadınlar için Ahura Ritim Topluluğu'nun da sahne aldığı dolu dolu bir programla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

"Kadının, kazancına el koymak ya da çalışmasına engel olmak da şiddettir"

Gelen son dakika haberlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddetle mücadele başta olmak üzere kadınlara yönelik eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Uzun yıllardır sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten vergi, muhasebe, denetim ve danışmanlık firması Mazars Denge'nin yöneticileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla yaptıkları yazılı açıklamada, cinsiyet ve fırsat eşitliğinin şirketin odak noktasında oluğunu ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında konuşuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bembeyaz giyinen ve kadınlardan oluşan bir topluluğa seslenen Akşener'in sözleri partililer tarafından sık sık ayakta alkışlandı. Akşener'in erkeklere yönelik sert sözlerinin arkasından "Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Sendikalarında birçok kadının görev aldığını söyleyen Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Hedeflerimiz arasında sendikamız ve konfederasyonumuzda daha çok kadın arkadaşımıza görev vermek ve kadın kollarımızın diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil edecek sosyal...

DÜZCE (İHA) – Sanayide bulunan bir iş yerinde makine mühendisi olarak çalışan Ayşe Yılmaz ve CNC operatörü olarak görev yapan Hayrünisa Gül, azimleriyle herkese örnek oluyor.

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Ostim'de kadın çalışan ve girişimcilerin sayısının giderek arttığını belirterek, "Her biri kattığı emekle, Ostim'in dünya markasına dönüşmesinde katkı sağladı.

- Kadının günü kadının gücü Boksör kadınlar 8 Mart'ta erkekleri ringe davet ediyor Dünya Kadınlar Günü'nü boks ringinde kutlayan Eskişehirli kadın sporcular, farklı meslek gruplarından gelerek ringde bir olduklarını dile getirerek, attıkları slogan ile de günün anlam ve önemini her yıl olduğu...

Kapadokya'da balonlar kadınlar için uçtu Sıcak Hava Balon Pilotu Buse Uyan Demircioğlu: "Çalışma alanlarında kadınları daha çok görmek isterim" "Hayatının 800 saati havada geçti" Kapadokya'da sıcak hava balonları bugün '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun' pankartlarıyla havalandı.

KADINLAR GÜNÜ

ABD'nin New York şehrinde 8 Mart 1857 meydana gelen bir isyanda 120 kadın işçinin can vermesi sonucu ortaya çıkan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın haklarının dünden bugüne gelişimini hatırlatıyor ve her sene 8 Mart'ta kutlanıyor. Haberler.com olarak kadınlar arasında bir dayanışma günü olarak da bilinen Dünya Kadınlar Günü'ne özel içerikleri, bu sayfada sizlerle buluşturuyor ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz.