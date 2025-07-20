Bursa'da Geleneksel Kadınlar Günü'nde Yönetim Kadınlara Devredildi

Bursa'da Geleneksel Kadınlar Günü'nde Yönetim Kadınlara Devredildi
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Bursa'nın Kozluören Mahallesi'nde 524 yıllık bir gelenek kapsamında erkekler, 1 günlüğüne yönetimi kadınlara devretti. Jandarma ekipleri erkeklerin girişini engellerken, kadınlar şenlik boyunca etkinlikler düzenledi ve saltanat sürdü.

Bursa'nın 722 yıllık Kozluören Mahallesi'nde 524 yıllık gelenek ile yönetim 1 günlüğüne kadınlara devredildi. Sabah saatlerinden itibaren girişleri kapatan jandarma ekipleri erkeklerin girmesini engelledi. İşleri eşlerine teslim eden erkekler yağlı güreş müsabakalarını izlerken kadınlar da 1 günlüğüne saltanat sürdü.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı olan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan 722 yıllık Kozluören Mahallesi, 524 yıldır sürdürülen eşsiz bir gelenekle yine renkli görüntülere sahne oldu. Her yıl düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreş ve Kadınlar Günü Pilav Şenliği kapsamında, yönetim 1 günlüğüne kadınlara devredildi. Sabahın erken saatlerinde meydanda toplanan erkekler, camiden yapılan anonsun ardından tüm sorumluluklarını eşlerine teslim etti. Mahalle muhtarı mühürünü, kahvehaneci ise tepsisini eşine vererek işleri devretti. Jandarma ekipleri ise girişleri kapatarak erkeklerin geçişini engelledi. Kadınların yönetimi devralmasının ardından, erkekler mehter takımı eşliğinde mahalle dışındaki alanda düzenlenen yağlı güreş müsabakalarını izlemeye gitti. Kadınlar ise bir günlüğüne adeta saltanat sürdü. Kimileri eşlerinden devraldıkları işleri yürütürken, kimileri meydanda kurulan etkinliklerde doyasıya eğlendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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