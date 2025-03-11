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Çorum'da Kadınlar Günü'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi

Çorum'da Kadınlar Günü'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi
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Çorum İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirerek broşürler dağıttı.

Çorum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde jandarma ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleyle mücadeleyle ilgili vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Çorum İl Jandarma Komutanlığınca kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES uygulaması konularında da bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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