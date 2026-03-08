Haberler

MSB'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir mesaj yayımladı. Mesajda, kadınların toplumdaki yeri ve önemi vurgulanarak, tüm kadınların Günü kutlandı. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ile şehitler ve gazilerin annelerine de özel bir teşekkür edildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), ' 8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla sanal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Elinin değdiği yere güzellik, sözünün ulaştığı yere umut, yüreğinin attığı yere hayat gelir. Çünkü kadın, bir milletin hem vicdanı hem de istikbalidir. ' 8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlu olsun. Bu anlamlı günde; varlığıyla dünyaya değer katan, azim, emek ve fedakarlıklarıyla ilham veren, sevgisiyle toplumu bir arada tutan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyor, onları saygıyla selamlıyoruz. Ayrıca, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygıdeğer annesi Zübeyde Hanım ile şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere, vatan sevgisini evlatlarının yüreğine nakış gibi işleyen tüm annelerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
