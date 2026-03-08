Cumhuriyetin tanığı 113 yaşındaki Cemile ninenin Kadınlar Günü kutlandı

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan, cumhuriyetin kuruluşunun tanıklarından 113 yaşındaki şehit annesi Cemile Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret edildi.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarına tanıklık eden ve 7 çocuk ile 80'in üzerinde torun sahibi olan Cemile Yıldırım'ı, Sason Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve beraberindekiler evinde ziyaret etti. Ziyarette Cemile nineye bir buket çiçek takdim edilerek Kadınlar Günü kutlandı. Sason Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mutalip Çelik, şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Kadınlar Günü vesilesiyle 113 yaşındaki şehit annemiz Cemile nineyi ziyaret ederek gününü kutladık. Allah kendisinden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize sürekli dua ediyor. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Cemile ninemize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyoruz" dedi.

Yaklaşık 25 yıl önce terörle mücadelede oğlunu şehit veren Cemile Yıldırım ise yaşadığı zorluklara rağmen ülkesinin bugün daha iyi durumda olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sık sık dua ettiğini belirten Cemile nine, "Allah Müslümanlara güç ve kuvvet versin. Cumhurbaşkanımıza her zaman dua ediyorum. Allah ona güç kuvvet versin" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı