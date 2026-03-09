Haberler

Kadınlar Günü'nde tepki çeken paylaşım

Kadınlar Günü'nde tepki çeken paylaşım Haber Videosunu İzle
Kadınlar Günü'nde tepki çeken paylaşım
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sporting Gijón futbol kulübünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması büyük tepki çekti. Kulübün, stadyum zeminini bir kadına temizletme şeklindeki kutlaması, günün anlam ve önemine uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirildi.

İspanya ekibi Sporting Gijón'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yaptığı bir etkinlik sosyal medyada tartışma yarattı. Kulübün sahayı bir kadına temizleterek yaptığı kutlama, günün anlamına uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirildi.

SAHAYI KADINA TEMİZLETTİLER

Kulüp tarafından paylaşılan görüntülerde bir kadının stadyum zeminini temizlediği anlar yer aldı. Sporting Gijón'un bu görüntülerle Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GELDİ

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı kulübün yaptığı hareketi eleştirdi. Bazı kullanıcılar, kadınların emeğini ve eşitliğini simgeleyen bir günde bu şekilde bir görüntü paylaşılmasının yanlış bir mesaj verdiğini savundu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Ürdün Kralı 2. Abdullah askeri üniformayı giydi

Kral askeri üniformayı giydi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Kim'den İran'a Mücteba Hamaney mesajı

Yeni liderini seçen İran'a bir mesajı var
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor

Savaş sürerken Kim'den tarihi rest