Kadınlar Günü'nde tepki çeken paylaşım

İspanya ekibi Sporting Gijón'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yaptığı bir etkinlik sosyal medyada tartışma yarattı. Kulübün sahayı bir kadına temizleterek yaptığı kutlama, günün anlamına uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirildi.

SAHAYI KADINA TEMİZLETTİLER

Kulüp tarafından paylaşılan görüntülerde bir kadının stadyum zeminini temizlediği anlar yer aldı. Sporting Gijón'un bu görüntülerle Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GELDİ

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı kulübün yaptığı hareketi eleştirdi. Bazı kullanıcılar, kadınların emeğini ve eşitliğini simgeleyen bir günde bu şekilde bir görüntü paylaşılmasının yanlış bir mesaj verdiğini savundu.