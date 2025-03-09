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Çıldır Gölü'nde Senkronize Buz Pateni Gösterisi

Çıldır Gölü'nde Senkronize Buz Pateni Gösterisi
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çıldır Gölü'nde muhteşem bir gösteri düzenleyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde muhteşem gösteriye imza attı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, Kars ve Ardahan illeri arasında yer alan, kış aylarında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Çıldır Gölü'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik, Arpaçay ilçesi Kütük Ev mevkisinde düzenlenen Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı, 123 kilometrekarelik alanı buzla kaplayan Çıldır Gölü üzerinde gösteri sundu. Milli takım sporcuları, gruplar halinde ve bireysel olarak sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanvekili Kemalettin Aydın, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Buz Pateni Federasyonu olarak bu hafta sonumuzu Çıldır Gölü'nde geçirdik. Kadınlar Günü nedeniyle 20 kadın sporcumuzla birlikte, Anadolu'nun bu güzel köşesinden bir mesaj vermek istedik. Çıldır Gölü, sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli bir mirastır. Çıldır, inanılmaz bir coğrafya ve turizm cennetidir. Türkiye'nin en güzel kızlarıyla birlikte, buz pateni senkronize gösterisi için buradayız. Çıldır'ı bilmeyen çıldırmıştır" dedi.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz ise, "8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzün ertesi gününde Çıldır Gölü'nde bu güzel hava ve etkinlikte, tüm hemşehrilerimizle ve Türkiye Buz Pateni Federasyonumuzla beraber bu etkinliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Milli sporcularımız çok güzel bir gösteriye imza attılar, teşekkür ediyorum. Çıldır ve Arpaçay'ımızın tanıtımında büyük katkıları oldu" diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca Çıldır Gölü'nün simgelerinden olan atlı kızakların yarıştığı etkinlikte, rahvan at yarışları da yapıldı. Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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