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Kadınlar Günü'nde Darülaceze'ye anlamlı ziyaret

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Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu ile sanatçı Seda Üren, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Darülaceze'yi ziyaret etti.

Darülaceze'nin kadın sakinlerinin yüzü, bugün gerçekleşen anlamlı bir ziyaretle güldü.

Ziyarette, Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu ile sanatçı Seda Üren yer aldı. Vakıf Başkan Vekili Nuray Güllü kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Çiçek ve hediyelerini takdim eden yönetim kurulu üyeleri ile Üren, yaşlılarla sohbet edip her zaman yanlarında olacaklarının sözünü verdi.

Kadınlar Günü'nde Darülaceze'ye anlamlı ziyaret

Kadınlar Günü'nde Darülaceze'ye anlamlı ziyaret

Kadınlar Günü'nde Darülaceze'ye anlamlı ziyaret

Kadınlar Günü'nde Darülaceze'ye anlamlı ziyaret

Kadınlar Günü'nde Darülaceze'ye anlamlı ziyaret

Kadınlar Günü'nde Darülaceze'ye anlamlı ziyaret
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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