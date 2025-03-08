Kadınlar Günü'nde Darülaceze'ye anlamlı ziyaret

Darülaceze'nin kadın sakinlerinin yüzü, bugün gerçekleşen anlamlı bir ziyaretle güldü.

Ziyarette, Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu ile sanatçı Seda Üren yer aldı. Vakıf Başkan Vekili Nuray Güllü kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Çiçek ve hediyelerini takdim eden yönetim kurulu üyeleri ile Üren, yaşlılarla sohbet edip her zaman yanlarında olacaklarının sözünü verdi.