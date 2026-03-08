8 Mart'ta Malatya'da Kadın Yürüyüşü: Ayrımcılığa, Şiddete, Eşitsizliğe ve Savaşlara Karşı Örgütlü Mücadeleye Çağırıyoruz

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Demokratik Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında yürüyüş düzenledi. Açıklamada, "Ayrımcılığa, şiddete, eşitsizliğe, sömürüye, baskılara, savaşlara, otoriterliğe karşı sesimizi yükseltiyor; dünden aldığımız güçle tüm kadınları örgütlü mücadeleye çağırıyoruz" denildi.

Malatya İsmet Paşa Caddesi üzerinde bir araya gelen kadınlar, halaylar, sloganlar ve zılgıtlar eşliğinde Turan Emeksiz Caddesi üst kavşağına kadar yürüdü.

Kadınlar yürüyüş boyunca, "Savaşa değil kadınlara bütçe", "Tutsak kadınlara özgürlük", "Katil ABD Ortadoğu'dan defol", "Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa", "Kadınlar sokakta mücadele alanda" sloganları attı.

Turan Emeksiz Caddesi üst kavşağında yapılan ortak basın açıklaması, üç kadın tarafından okundu. Açıklamanın ilk bölümünü Eğitim Sen Malatya Şubesi Kadın Sekreteri Aysun Güngör, ikinci bölümünü DEM Parti Malatya İl Eş Başkanı Nurhayat Şimşek, son bölümünü ise SOL Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Seda Uçar yaptı.

Etkinlik, basın açıklamasının ardından kadınların halaylar ve türküler eşliğinde sürdürdüğü programın ardından sona erdi.

"8 Mart direnişi simgeleyen bir mücadele günüdür"

Eğitim Sen Malatya Şubesi Kadın Sekreteri Aysun Güngör, 8 Mart'ın kadın emeğinin sömürülmesine ve ayrımcılığa karşı direnişin simgesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Emeğimizin sömürülmesine, görünmez kılınmasına, ayrımcılığa; her türden baskıya ve şiddete karşı direnişi simgeleyen bir mücadele günü 8 Mart. 169 yıl önce New York'ta tekstil işçisi kadınlar günde yirmi saat süren ağır çalışma koşullarına rağmen düşük ücret almaya karşı çıkarak örgütlü ilk kadın grevini gerçekleştirdi. Bu greve polis saldırdı. İşçiler fabrikaya kilitlendi. Ardından çıkan yangında fabrika önüne kurulan barikatlardan kaçamayan 129 kadın hayatını kaybetti. Malatya Demokratik Kadın Platformu olarak geçmişten bugüne emek, eşitlik ve özgürlük mücadelesi uğruna hayatını kaybeden işçi kadınların mücadelelerini selamlıyoruz. Ayrımcılığa, şiddete, eşitsizliğe, sömürüye, baskılara, savaşlara, otoriterliğe karşı sesimizi yükseltiyor; dünden aldığımız güçle tüm kadınları örgütlü mücadeleye çağırıyoruz."

"Kız çocukları ucuz işgücü olarak sermayenin emrine veriliyor"

DEM Parti Malatya İl Eş Başkanı Nurhayat Şimşek de konuşmasında, MESEM projelerine ve iş cinayetlerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"MESEM projelerinde 77 bin 715 kız çocuğu çocuk işçi olarak hem ucuz işgücü hem de her türlü tacize ve istismara açık şekilde sermayenin emrine veriliyor. Bu sistemin getirdiği can yakıcı sonuçlardan birini de TBMM'de gördük. Stajyer öğrencileri istismar edenler serbest bırakıldı. İSİG verilerine göre iş yerlerinde işçi güvenliği ve sağlığına yönelik tedbirlerin alınmaması nedeniyle iş cinayetlerinde 13 kız çocuğu, çocuk işçi katledildi. Dilovası'nda Ravive Kozmetik'te çıkan yangında gerekli önlemler alınmadığı için adeta göz göre göre katledilen üçü çocuk yedi işçiyi unutmadık, unutturmayacağız."

"Kadınlar dayanışmayla bu karanlığı aşacak"

SOL Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Seda Uçar, kadınların örgütlü mücadelesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde tekçi, faşizan ittifak varlığını gerginlik, kutuplaşma ve çatışma politikalarından beslenerek sürdürüyor. Savaş politikalarıyla kışkırtılan milliyetçilik; açlık ve yoksulluğun, sistematik hale gelen hak ihlallerinin ve kadın cinayetlerinin üstünü örtmenin aracı haline getiriliyor. Örgütlenerek bir öz güce ulaşan kadınlar olarak birbirimizden öğrenerek, dayanışarak bu karanlığı aşacağımızı biliyoruz. Rojava'dan Filistin'e, Afganistan'dan İran'a sınırları aşan kadın mücadelemizle kadınların sesini, sözünü ve eylemini çoğaltarak bu karanlığa teslim olmayacağız. Bu 8 Mart'ta da kadınları yoksulluğa, şiddete ve güvencesizliğe karşı barış, laiklik ve özgürlük mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA