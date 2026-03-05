Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

Mart ayının en çok konuşulan günlerinden biri olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için geri sayım başladı. Takvimde bu yıl hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Dünya Kadınlar Günü ne zaman, 8 Mart'ta çalışma düzeni nasıl olacak? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart tarihinde kutlanır. Kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlardaki başarılarını anmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılan özel bir gündür.

Birçok ülkede yürüyüşler, paneller, konferanslar ve farkındalık etkinlikleri düzenlenir. Bu gün aynı zamanda kadın hakları mücadelesinin geçmişten günümüze uzanan tarihini hatırlatması açısından da büyük önem taşır.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Pazar gününe denk geliyor.

Her yıl aynı tarihte kutlanan bu özel gün, takvimdeki güne göre hafta içi ya da hafta sonuna gelebiliyor. 2026'da hafta sonuna denk geldiği için birçok etkinliğin hafta boyunca farklı günlerde de düzenlenmesi bekleniyor.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Dünya Kadınlar Günü Türkiye'de resmi tatil değildir. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve iş yerleri normal çalışma düzenine devam eder.

Ancak bazı kurumlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler bu gün kapsamında çeşitli etkinlikler ve programlar düzenleyerek kadın haklarına dikkat çekmeye çalışır.

KADINLAR GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Dünya Kadınlar Günü;

Kadınların toplumsal hayattaki eşit hak mücadelesini hatırlatmak,

Kadınların elde ettiği başarıları görünür kılmak,

Kadınlara yönelik eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddet konularına dikkat çekmek,

Kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir gün olarak kabul edilir.

Bu gün, sadece kutlama değil aynı zamanda eşitlik ve hak mücadelesinin sembolü olarak görülür.

8 MART'TA NE OLDU, NEDEN KADINLAR GÜNÜ İLAN EDİLDİ?

8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasının kökeni, 1908 yılında ABD'nin New York kentinde tekstil işçisi kadınların çalışma koşullarını protesto etmek için başlattıkları grevlere kadar uzanır.

Kadın işçiler; daha iyi çalışma koşulları, daha kısa çalışma saatleri ve eşit ücret talepleriyle yürüyüşler düzenledi. Bu mücadeleler kadın hakları hareketinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edildi.

Daha sonra 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda, Alman aktivist Clara Zetkin kadın hakları mücadelesini anmak amacıyla uluslararası bir kadınlar günü önerdi.

Bu önerinin kabul edilmesiyle birlikte 8 Mart, zamanla dünya genelinde Dünya Kadınlar Günü olarak anılmaya başlandı.

1977 yılında ise Birleşmiş Milletler, 8 Mart'ı resmen Dünya Kadınlar Günü olarak tanıdı ve uluslararası düzeyde anılmasını teşvik etti.