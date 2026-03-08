Haberler

Erzincan'da Kadın Girişimciler Kadınlar Günü'nde iftarda buluştu

Erzincan'da Kadın Girişimciler Kadınlar Günü'nde iftarda buluştu
Güncelleme:
Erzincan'da düzenlenen iftar programında kadın girişimciler bir araya gelerek dayanışma ve kadınların iş dünyasındaki rolünü vurguladılar. Program TOBB Erzincan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rüveyda Tanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Erzincan'da kadın girişimciler iftar programında bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzincan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rüveyda Tanoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen program, AVM'de bulunan bir restoranda gerçekleştirildi.

Erzincan'daki iş kadınları ve kadın girişimcilerin yoğun katılım gösterdiği programda, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi, iş dünyasında kadınların rolünün artırılması ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Yaklaşık 100'den fazla kadın girişimcinin katıldığı iftar programı samimi bir atmosferde gerçekleşti. Katılımcılar, Ramazan ayının manevi ortamında aynı sofrada buluşarak hem dayanışma örneği sergiledi hem de kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolüne dikkat çekti.

Programda konuşan TOBB Erzincan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rüveyda Tanoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmanın önemine değinerek, kadın girişimcilerin birlik ve dayanışmasının güçlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Tanoğlu, "Kadın girişimciler olarak bir araya geldiğimiz bu anlamlı iftar programında birlik ve beraberliğimizi pekiştirirken, kadınların üretimde, ekonomide ve sosyal hayatta üstlendiği önemli rolü bir kez daha vurgulama fırsatı bulduk." dedi.

Program, iftarın ardından kadın girişimcilerin birlikte sinema izlediği sosyal etkinlikle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
