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Aydın'da Kadınlar Günü Kutlaması

Aydın'da Kadınlar Günü Kutlaması
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Aydın'da 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla jandarma ekipleri, kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı. 'Dünyada her şey kadının eseridir' mottosuyla yapılan etkinliklerde, kadınların önemine vurgu yapıldı.

Aydın'da 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla jandarma ekipleri kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Mart Kadınlar Günü haftası münasebetiyle 'Dünyada her şey kadının eseridir' mottosuyla kadınlar ziyaret edilip, kadınlara yönelik etkinlikler katılım gösterilerek '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlandı. Günün anlam ve önemi hakkında sohbet edilen kadınlara karanfil hediye edilirken, jandarmanın her zaman yanlarında olduğu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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