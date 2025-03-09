Gençlerbirliği Kız Takımı ve Kadın Taraftarlar, Kadınlar Günü İçin Dostluk Maçı Düzenledi

Gençlerbirliği kız takımı ve kadın taraftarları arasında 'Kadınlar Günü' için maç yapıldı.

Gençlerbirliği kız takımı 'Tüm Kadınlar ve Kızlar için' sloganıyla Eryaman Stadyumu'nun yanında bulunan halı sahada kadın taraftarlarla dostluk maçı yaptı. Kadın haklarına ses getirmek için düzenlenen etkinlikte Gençlerbirliği'nin kızları 'Kadınlara Eşitlik' yazılı pankartı elleriyle hazırladı. Pankartın önünde fotoğraf çektiren kız takımı ve taraftarlar, Gençlerbirliği - Çorum FK maçını seyretmek üzere stada gitti. Cephe olarak adlandırılan tribüne asılan pankartla birlikte kız takımı da statta yerini alarak Gençlerbirliği'ni destekledi. - ANKARA