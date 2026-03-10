Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Kulübü binicisi Turasan birincilik elde etti

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Kulübü binicisi Defne Turasan, Ankara'da düzenlenen engel atlama yarışmalarında 4 parkuru hatasız tamamlayarak birincilik elde etti.

Ankara Atlı Spor Kulübü'nde 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen engel atlama yarışmalarına katılarak dört farklı parkuru hatasız tamamlayan Turasan, birincilik elde etti. Turasan, aynı zamanda "Kadınlar Günü Kupası"nın da sahibi oldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Turasan'ı ve antrenörlerini tebrik etti.

Köseoğlu, Turasan'ın elde ettiği derecenin disiplinli çalışmaların bir sonucu olduğunu belirterek, "Üniversitemizi ulusal arenada başarıyla temsil eden sporcumuzu, ailesini ve bu başarıda büyük pay sahibi olan antrenörlerimiz Öğr. Gör. Ali Ekber Ün ile Bahar Özsoy'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sporcunun hazırlık sürecini yürüten antrenörlerden Öğr. Gör. Ali Ekber Ün ise genç sporcularının gelişimine odaklandıklarını belirterek binicilik sporunu üniversite bünyesinde daha ileri seviyeye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.