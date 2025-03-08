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Yalova'da Kadınlar Günü Bisiklet Turu Düzenlendi

Yalova'da Kadınlar Günü Bisiklet Turu Düzenlendi
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Yalova'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen bisiklet turu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak kadınların bisiklet kullanımı ve sosyal yaşamda yer alması amacıyla gerçekleştirildi.

Yalova'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.

81 ilde bisiklet turları gerçekleştiren aktivist Rahile Eren tarafından düzenlenen bisiklet turu 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Meydanda önce halay çekerek Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan kadınlar daha sonra ise Çiftlikköy ilçesine pedal çevirdi. Ardından etkinliğe katılan kadınlar kent merkezine bisiklet sürdü. Rehile Eren, amacının bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu belirterek, "81 ilde bisiklet turlarını yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Amacım bisikletin sosyal yaşama dahil edilmesi" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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