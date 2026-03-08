Haberler

Beylikova'da Anne-Kız Voleybol Turnuvası büyük ilgi gördü

Beylikova'da Anne-Kız Voleybol Turnuvası büyük ilgi gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anne-Kız Kadınlar Voleybol Turnuvası, Kadınlar Günü dolayısıyla büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Turnuva, sporun birleştirici gücünü sergileyerek anneler ve kızlarını sahada buluşturdu.

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anne-Kız Kadınlar Voleybol Turnuvası, Kadınlar Günü dolayısıyla Beylikova Gençlik Merkezi'nde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen turnuva, sporun birleştirici gücünü ortaya koyarken anneler ve kızlarını aynı sahada buluşturdu. Turnuva boyunca sahada oluşan renkli görüntüler, Beylikova'da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri oldu.

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığı; aynı zamanda dostluk, paylaşma ve birlikte hareket etme duygularını güçlendirdiği bir kez daha görüldü.

Programın sonunda genç kızların hazırladığı Kadınlar Günü'ne özel hediyelik anahtarlıklar turnuvaya katılan kadınlara takdim edilirken, dereceye giren takımlara ve sporculara kupaları verildi.

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, ilçede gençleri ve aileleri sporla buluşturmaya yönelik etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar

İran'ı tedirgin edecek tehdit: Bir tek koordinat vermediği kaldı
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Havada büyük panik! Uçak ses hızını aştı, yolcular kabusu yaşadı

Havada büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı, uçak çığlıklarla inledi
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Ünlü oyuncunun villasında can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncunun evinde can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış