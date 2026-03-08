Beylikova'da Anne-Kız Voleybol Turnuvası büyük ilgi gördü

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anne-Kız Kadınlar Voleybol Turnuvası, Kadınlar Günü dolayısıyla Beylikova Gençlik Merkezi'nde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen turnuva, sporun birleştirici gücünü ortaya koyarken anneler ve kızlarını aynı sahada buluşturdu. Turnuva boyunca sahada oluşan renkli görüntüler, Beylikova'da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri oldu.

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığı; aynı zamanda dostluk, paylaşma ve birlikte hareket etme duygularını güçlendirdiği bir kez daha görüldü.

Programın sonunda genç kızların hazırladığı Kadınlar Günü'ne özel hediyelik anahtarlıklar turnuvaya katılan kadınlara takdim edilirken, dereceye giren takımlara ve sporculara kupaları verildi.

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, ilçede gençleri ve aileleri sporla buluşturmaya yönelik etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı