Doruk Sağlık Grubu ve ONKODAY'dan 8 Mart'a Özel Etkinlik

Kanser alanında toplum bilincini geliştirmek amacıyla başarılı çalışmalara imza atan Doruk Sağlık Grubu ve Onkoday, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Bursa'da kadın istihdamı alanında en önde gelen kurumlardan olan Doruk Sağlık Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) iş birliğiyle farkındalık içeren anlamlı etkinlikte buluştu. Doruk Sağlık Grubu ve ONKODAY kadınlarının buluştuğu "Obje Boyama Atölyesi"nde güzel bir kaynaşma etkinliği gerçekleştirildi.

Doruk Sağlık Grubu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Kahveci, "Doruk Sağlık Grubu olarak toplumsal hayatta kadınları güçlendirmenin en önemli yolunun, kadının hayatın her alanına özellikle de ekonomi ve üretim sürecine dahil edilmesi olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Doruk Sağlık Grubu'nda hekim ve sağlık çalışanlarımızın büyük bir tarafını biz kadınlar oluşturmaktayız. Bugün de özellikle kanser alanında toplum bilincinin arttırmak amacıyla birlikte ortak farkındalık projelerine imza attığımız ONKODAY ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü birlikte kutladık. 8 Mart gibi özel bir günü, sanatın iyileştirici gücüyle birleştirerek anlamlı bir etkinlik düzenledik. Doruk Sağlık Grubu bünyesinde her alanda çalışan sağlık çalışanlarımızın yanında katılımcılarımızla birlikte bu özel günde bir araya gelerek ürettikleri eserlerin, kanserle mücadele eden hastalara destek sağlayacak olması hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağı" dedi.

Doruk'ta kadının adı var

Doruk Sağlık Grubu ve ONKODAY işbirliğiyle "Obje Boyama Atölyesi"nde hazırlanan objelerin ONKODAY'ın düzenlediği hayrına satışa sunulacağını ve elde edilen gelirin kanser hastalarına destek için kullanılacağını ifade eden Prof. Dr. Zeynep Kahveci, "Kadınlar Günü'nde kadının gücünü ve dayanışmasını böylesine anlamlı bir projede kullandığımız için mutlu ve gururluyuz. Doruk Sağlık Grubu olarak, etkinliğin gerçekleşmesine öncülük eden ONKODAY Başkanı Füsun Önen'e, tüm ONKODAY ekibine ve katılımcılara içtenlikle teşekkür ederiz. Kanserle mücadelede verdikleri kıymetli destek, dayanışma ruhunu büyütmeye devam ediyor. Doruk Sağlık Grubu, sağlık alanındaki çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye ve toplum için değer üretmeye devam edecektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" şeklinde konuştu. - BURSA