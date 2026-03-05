Haberler

Türk Eğitim-Sen Antalya Şubesi "Kadınlar Günü"nü kutladı

Türk Eğitim-Sen Antalya Şubesi 'Kadınlar Günü'nü kutladı
Türk Eğitim-Sen Antalya 4 No'lu Üniversiteler Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte kadınlara karanfil dağıtarak, onların toplumdaki önemini vurguladı.

Türk Eğitim-Sen Antalya 4 No'lu Üniversiteler Şubesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi çalışanlarına karanfil dağıtıldı.

Şube yetkilileri, kadınların toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Kadınların eğitimden bilime, kamu hizmetinden sosyal hayata kadar her alanda büyük emek verdiği belirtildi, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
