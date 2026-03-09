Haberler

Boyabat'ta Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında Muhteşemler Takımı şampiyon oldu. Organizasyona, Kaymakam Enver Yılmaz ile yerel yöneticiler katıldı.

Kaymakamlık koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 10 takım katıldı.

"Evde, İşte, Filede Türk Kadını Her Yerde!" mottosuyla düzenlenen turnuvanın final müsabakasında, rakibi mağlup etmeyi başaran Muhteşemler Takımı şampiyonluk elde etti."

Turnuva sonunda dereceye giren takımlarla oyunculara kupa ve madalyaları takim edildi.

Etkinliğe, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın ile Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Bahtiyar Atif Köse katıldı.

