Eskişehir'de Kadınlar Günü İçin Çiçeklerle Tablo Yapıldı

Eskişehir'de özel bir İngilizce kursunun öğrencileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çiçekler ile kadın tablosu oluşturdu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Özel bir İngilizce kursunda günün anlam ve önemine vurgu yapmak amacıyla çiçekler ile bir kadın tablosu oluşturdu. Her öğrencinin katkısı ile ortaya çıkan ilginç eserler kursun bahçesinde sergilendi. - ESKİŞEHİR