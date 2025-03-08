Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü

Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan bir yürüyüşte açılan LGBT pankartına tepki gösteren Kürt aktivist Zeynep Alkış, "Kürt kadınının onurunu, ahlakını ve aile yapısını hedef alan bu zihniyet, ne Kürt halkının ne de Kürt kadınının yanındadır." ifadelerini kullandı.

KADINLAR GÜNÜ'NDE SKANDAL "LGBT" PANKARTI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ülke genelinde çeşitli etkinlik ve yürüyüşlerle kutlandı. Bazı yürüyüşler ise "LGBT" propagandası haline dönüştürüldü.

"BU ZİHNİYET, NE KÜRT HALKININ NE DE KÜRT KADINININ YANINDADIR"

Bir yürüyüşte kadınlar LBGT pankartı açtı. O pankarta Kürt aktivist Zeynep Alkış ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alkış, "Kürt kadınının onurunu, ahlakını ve aile yapısını hedef alan bu zihniyet, ne Kürt halkının ne de Kürt kadınının yanındadır. Kadın hakları bahanesiyle toplumu yozlaştıran bu dayatmalara karşı durmak, gerçek anlamda Kürt kadınının yanında durmaktır!" dedi.