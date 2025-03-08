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Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü

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Kürt aktivist Zeynep Alkış, Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan bir yürüyüşte açılan LGBT pankartına sert tepki gösterdi. Alkış, "Kürt kadınının onurunu, ahlakını ve aile yapısını hedef alan bu zihniyet, ne Kürt halkının ne de Kürt kadınının yanındadır." dedi.

Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan bir yürüyüşte açılan LGBT pankartına tepki gösteren Kürt aktivist Zeynep Alkış, "Kürt kadınının onurunu, ahlakını ve aile yapısını hedef alan bu zihniyet, ne Kürt halkının ne de Kürt kadınının yanındadır." ifadelerini kullandı.

KADINLAR GÜNÜ'NDE SKANDAL "LGBT" PANKARTI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ülke genelinde çeşitli etkinlik ve yürüyüşlerle kutlandı. Bazı yürüyüşler ise "LGBT" propagandası haline dönüştürüldü.

"BU ZİHNİYET, NE KÜRT HALKININ NE DE KÜRT KADINININ YANINDADIR"

Bir yürüyüşte kadınlar LBGT pankartı açtı. O pankarta Kürt aktivist Zeynep Alkış ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alkış, "Kürt kadınının onurunu, ahlakını ve aile yapısını hedef alan bu zihniyet, ne Kürt halkının ne de Kürt kadınının yanındadır. Kadın hakları bahanesiyle toplumu yozlaştıran bu dayatmalara karşı durmak, gerçek anlamda Kürt kadınının yanında durmaktır!" dedi.

Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü

Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıliuzz sx:

kadin bilmiyrki lgbt ne

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Haber YorumlarıFerdi Umutlu:

O kadının taşıdığı pankartta ne yazdığını bilmediğine yemin edebilirim. Okuma yazması bile olmayan insanları çok güzel kullanıyor bu tür zihniyetler, bunlar cehaleti fırsata çeviriyor.

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Muhalif olacağız diye ne yapacaklarını şaşırdılar

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Haber Yorumlarızırzop:

namusu için kızları katleden bir toplumunun geldiği nokta

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Haber YorumlarıDemir Acer:

aktivist erkekten donme anlasilan orginal kadil olmasi imkansiz

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Haber YorumlarıGenco:

Ve maalesef bu gibi pis eylemlerinde ön saflara kadın ve çocuklarımızı atıyorlar ş..sizler…. Türk de olsa Kürt de olsa tüm kadınlarımız başımızın tacıdır ve her daim her yerde her durumda tüm kadınlarımızın yanındayız…

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