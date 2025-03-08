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Çankırı'da Kadınlar Günü'nde Farkındalık İçin Pedal Çevirildi

Çankırı'da Kadınlar Günü'nde Farkındalık İçin Pedal Çevirildi
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Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar, bir bisiklet derneğinin düzenlediği etkinlikte pedal çevirerek farkındalık oluşturdu. Dernek Başkanı, etkinliğin 2019'dan beri sürdüğünü ve kadınların daha çok görünür olması gerektiğini vurguladı.

Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar kent merkezinde pedal çevirerek farkındalık oluşturdu.

Çankırı'da bir bisiklet derneği tarafından kadınlar gününde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Karatekin Parkı'nda düzenlenen program öncesi konuşan Dernek Başkanı Engin Çimen, 2019 yılından bu yana her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü pedal çevirerek kutladıklarını söyledi. Katılımcılar daha sonra kentte bisikletlerle tur attı.

Dernek Başkan Yardımcısı Aysel Aslan ise kadınların her alanda ve görülebilir olması gerektiğini düşündükleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyerek kadınları daha fazla alanda, daha ön planda görülmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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