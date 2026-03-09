Kadınlar Futbol Sahasında Buluştu

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'un Bafra ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bu yıl sahada futbol oynayarak kutladı. "Sahada ve Hayatta" temasıyla düzenlenen etkinlikte, farklı meslek gruplarından kadınlar halı sahada bir araya geldi. Mücadele 5–5 berabere biterken gecenin kazananı dostluk ve dayanışma oldu.

Bafra'da düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları, eğitimciler ve çeşitli meslek gruplarından kadınlar kramponlarını giyerek sahaya çıktı. Maçta doktorlar Gamze Keleş, İlknur Kitapçı, Nagihan Yılmaz, Seçil Dursun ve Başak Karadağ ile Tıbbi Sekreter Büşra Gençoğlu yer aldı.

Karşılaşmada ayrıca eğitimciler Ayşegül Varol, Aybüke Ergün, Neslihan Birinci, Gamze Süme, Şükran Alp Öksüz, Aslıhan Gazioğlu, Eda Demirci, Naciye Karagül, Selda Tomaç ve Semra Kaygısız da sahaya çıktı. Kezban Çolak, Tuğçe Turan, Gizem Kurd, Esra Beyaz, Ayşenur Sezer ve Merve Önder forma giydi.

"Kadınlar hayatın tam merkezinde" temasıyla düzenlenen karşılaşmada kadınlar hem spor yaptı hem de 8 Mart'ın dayanışma ruhunu sahaya taşıdı. Büyük ilgi gören mücadele 5–5 beraberlikle sona ererken, gecenin ruhuna en uygun sonuç olarak "dostluk" öne çıktı."

Etkinliğin onur konuğu ise Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin oldu. Organizasyonda kadınların yaşamın her alanındaki varlığına ve dayanışmasına vurgu yapıldı.

Kaynak: ANKA