Tokat Kadın Platformu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Açıklaması

Tokat Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için düzenlediği eylemde Şık Makas işçilerinin hak mücadelesine destek verdi. İşçiler, kadın emeğinin sömürüldüğünü ve güvencesiz hale getirildiğini vurguladı.

Savaş Kalkan

(TOKAT) - Tokat Kadın Platformu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği eylemde aylardır hak mücadelesi veren Şık Makas işçileri adına Buse Kara konuştu. Kara, kadın emeğinin ucuz ve güvencesiz hale getirilmesine tepki göstererek, "Haksız yere işten çıkarılan işçiler olarak 5 aydır direniyoruz. Haklarımızı alana kadar meşru direnişimiz sürecek" dedi.

Tokat Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Meydan Camisi önünde kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi. Eyleme, aylardır hak mücadelesi veren Şık Makas işçileri de destek verdi.

Platform adına açıklama yapan Filiz Canbay Konuk, kadın emeğinin sömürüldüğünü, sosyal haklarının daraltıldığını ifade etti.

Konuk, "Kadın işsizliği yüzde 45'lere ulaştı. Esnek ve yarı zamanlı çalışma modelleriyle kadınlar eve hapsedilmek isteniyor. Biz 'kutsal aile' söylemiyle emeğimizin görünmez kılınmasını kabul etmiyoruz. Laiklik kadınların yaşam güvencesidir. Eşitlik olmadan özgürlük olmaz" diye konuştu.

Açıklamaya ellerinde dövizlerle katılan ve 5 aydır haklarını almak için mücadele eden Şık Makas işçileri, meydanda yoğun destek gördü.

İşçiler adına konuşan Buse Kara, kadın emeğinin ucuz ve güvencesiz hale getirilmesine tepki göstererek, "Haksız yere işten çıkarılan işçiler olarak 5 aydır direniyoruz. Hak verilmez, alınır. Haklarımızı alana kadar meşru direnişimiz sürecek" dedi.

Kara, Tokat'ta geçen günlerde katledilen Hatice Yalman'ı da anarak, Yalman'ın öldürülmeden önce markette yaptığı "uluslararası yardım çağrısı" anlamına gelen el işaretini anımsattı. Kara, "Bu işaret anlaşılamadığı için müdahale edilemedi. Bu acı olay, kadınların en zor anlarında bile koruma mekanizmalarına ulaşamadığının kanıtıdır. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun bu yüzden yaşamsaldır" ifadelerini kullandı.

Eylemde konuşmaların ardından alandaki kadınlar el ele tutuşarak Tokat'ın yöresel oyunu ellik oynadı ve dayanışma görüntüsü verdi.

Kaynak: ANKA
