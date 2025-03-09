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Diyarbakır'da 8 Mart'ta Kadınlar Günü'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Diyarbakır'da 8 Mart'ta Kadınlar Günü'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
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Diyarbakır'da 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir arkadaşının sosyal medyada paylaşımı sonrası silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır'da 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yararlık'ın arkadaşının sosyal medyada fotoğraf paylaşmalarından sonra silahlı saldırıya uğradıkları ortaya çıktı.

Merkez Selahattin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan Ninova Park AVM içerisindeki Starbucks'a dün akşam saatlerinde gelen B.A. (26), içeride oturan arkadaşları Merve Nur Yararlık ve S.K.'ye ateş açmış, açılan ateş sonucu Yararlık hayatını kaybetmişti. Yararlık, otopsi işlemlerinin ardından sabah toprağa verildi.

Hastanede tedavisi devam eden S.K. ifadesinde, B.A. ile arkadaş oldukları ve gün içinde telefonda tartıştıklarını ileri sürüp akşam bulundukları kafeden sosyal medyada fotoğraf paylaştıktan sonra olayın gerçekleştiğini ifade etti.

Polisin suç kaydı bulunan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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