Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadın cinayeti daha: Eşini bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme:
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Dünya Kadınlar Günü'nde meydana gelen olay sonrası şüpheli eş gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 42 yaşındaki Sermin Bacak, eşi Ali Bacak tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Dünya Kadınlar Günü'nde meydana gelen olay, ilçede büyük üzüntü yarattı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 01.00 sıralarında Kavaklıdere ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ali Bacak eşini bıçakla yaraladı.

KENDİSİ İHBARDA BULUNDU

Olayın ardından Ali Bacak'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sol göğüs altından yaralandığı belirlenen Sermin Bacak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede tedavi altına alınan Bacak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından Ali Bacak jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, "Sermin'in elinde bıçak vardı. Elinden bıçağı almak istedim. Bu sırada bıçak bir anda göğsünün altına saplandı" dediği öğrenildi.

Ali Bacak'ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
