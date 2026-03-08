Kars Dem Parti'de Sessiz 8 Mart Etkinliği

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - DEM Parti Kars İl Eş Başkanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla müziksiz ve halaysız kutladı.

DEM Parti Kars İl Eş Başkanlığında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman, son bir haftadır ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında yüzlerce kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu nedenle müzikli ve halaylı kutlama yapmadıklarını söyledi. Derman, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Gülcan Alp de yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da çok sayıda kadının yapılan saldırılarda katledildiğine işaret etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün nasıl başladığını anlatan Alp, bugüne kadar mücadele verenleri, mücadele uğruna yaşamını yitirenleri andı. Gülcan Alp, şöyle konuştu:

"Biz emekçi kadınlar, bizim emeğimizi sömüren erkek egemen devletleri ve zihniyetleri kesinlikle reddediyoruz. Onlara inat isyanlarımızı örgütlülükle devam ettireceğiz. Orta Doğu'da bir ceberut sistem var. O sistemin bütün mücadelesi kadınların emeği üzerine kuruldu. Kadınları yok sayan; sağlığına, hukukuna, eğitimine müsaade etmeyen o kapitalist sistemin kurduğu Afganistan'da Taliban zihniyeti kadınların üzerinde savaşını sürdürüyor."

Yakın tarihte Rojava'da kadın arkadaşlarımızın kendi emeğiyle kurduğu o kadın mücadelesi, kadın isyanlarını bağırarak dünyaya sesini duyuran o kadın arkadaşlarımızın saç örgüsünü bile utanmadan savaş ganimeti sayan egemen erkek aklını ve IŞİD aklını biz tanımıyoruz.

İran'da bir saçının telinin göründüğü için zindanda yok edilen Mahsa Amine arkadaşın mücadelesini de saygı, sevgiyle alkışlıyoruz. Biz kadınlar yıllarca bütün dünya kadınları bir olarak emeğimizin, mücadelemizin sömürülmesine müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA