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Kaymakam Eser, 8 Mart'ta şehit annelerini unutmadı

Kaymakam Eser, 8 Mart'ta şehit annelerini unutmadı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Kaymakam Eser, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Şehit Annesi Raziye Kılıçarslan,

Şehit Eşi Ayşe Kılıçarslan ve Bademli Köy Muhtarı Arife Başyiğit'i ziyaret etti.

Kaymakam Eser, ziyaretlerinde kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, onların fedakarlıklarının ve emeklerinin her zaman takdir edilmesi gerektiğini ifade etti. Kadınların güçlü, eşit ve hak ettikleri konumda olmaları için çalışmaya devam edeceklerini belirten Kaymakam Ese, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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