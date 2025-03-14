Bilecik'te Kadınlar Günü'ne Özel Seramik Çalıştayı Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde "Toprağa Kadın Eli Değerse" temalı seramik çalıştayı düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul, 8 Mart Kadınlar Gününü birlikte anlamlandırma arzusunu dile getirerek, seramiğin Anadolu topraklarındaki tarihi ve kültürel önemine vurgu yaptı. Seramiğin, geçmişten günümüze uzanan bir zaman kapsülü gibi olduğunu ve bu etkinlikle ortaya çıkan eserlerin de geleceğe birer damga olarak aktarılacağını ifade etti.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemiz Seramik ve Cam Bölüm Başkanı Doç. Dr. Leyla Kubat, üniversite ve bölüm hakkında bilgi verdiği sunumunda seramiğin içeriği, kullanım alanları, tarihçesi ve şekillendirme teknikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kubat, seramiğin sadece eğlenceli bir uğraş olmadığını, aynı zamanda emek ve özen gerektiren bir süreç olduğunu belirtti. Katılımcıların bu çalışmayla kendi el izlerini ölümsüzleştireceklerini ve yıllarca sürecek bir anı bırakacaklarını söyledi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Maden Yatırımları iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, çalışan kadınlar seramik sanatıyla tanışarak sonrasında kendi kurumlarında sergilenmek üzere kendi eserlerini üretti. "Toprağa Kadın Eli Değerse" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara keyifli ve unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Etkinlikte Bilecik Seyh Edebali Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler ile Maden Yatırımlarında çalışan kadınlara sertifika takdimi gerçekleştirildi. Etkinliğin bir sonraki adımında üretilen eserler Maden Yatırımlarında sergilenecek. - BİLECİK