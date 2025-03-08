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Antalya'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Yürüyüş

Antalya'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Yürüyüş
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Antalya Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş Aydın Kanza Parkı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi ve burada basın açıklaması yapıldı.

Antalya'da kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için, pankartlar eşliğinde yürüdü.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Antalya Kadın Platformu üyeleri, pankartlarla sokaklara çıktı. Aydın Kanza Parkı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında, 8 Mart ortak bildirisi okundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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