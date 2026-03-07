Özel çocuklu annelerin kadınlar günü kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla evde bakım hizmetinden yararlanan özel çocukların anneleri ziyaret edildi.

Gölbaşı İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, özel durumlu çocuklara fedakarca bakan annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Ziyaret kapsamında annelere sağlık, huzur ve mutluluk temennilerinde bulunuldu. Yetkililer, ziyaret sırasında annelerle bir süre sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Günün anısına annelere çeşitli hediyeler takdim edilirken, özel çocukların annelerinin toplum için üstlendikleri önemli role dikkat çekildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı