CHP Gaziantep İl Örgütü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Karanfillerle Kutladı

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, il, ilçe yöneticileri ve partililer, kentte kadınlara karanfil dağıtarak, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

CHP Gaziantep İl Örgütü'nün 8 Mart etkinlikleri kapsamında kentteki kadınlara karanfil dağıtıldı, kadına yönelik şiddete karşı mesajlar verildi ve seramik atölyesi düzenlendi.

İl Başkanı Açar ve partililer, karanfil dağıtımı sırasında vatandaşlarla sohbet etti; kadınların eşit haklara sahip olduğu bir toplum için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Kadına yönelik şiddete karşı güçlü mesaj

8 Mart etkinlikleri kapsamında kadına yönelik şiddet konusuna da dikkat çekildi. CHP Gaziantep İl Örgütü tarafından hazırlanan dövizlerde kadın cinayetlerine ve şiddete karşı tepki mesajları yer aldı.

Etkinlikte ayrıca kadınların yaşadığı sorunları ve toplumsal eşitlik mücadelesini konu alan bir farkındalık videosu da hazırlandı. Paylaşılan mesajlarda kadına yönelik şiddetin son bulması gerektiği vurgulanırken, kadınların yaşam hakkının korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu kaydedildi.

Kadınlar seramik atölyesinde buluştu

Günün bir diğer etkinliği ise CHP Gaziantep İl Başkanlığı binasında gerçekleştirildi. Partili kadınlar ve davetliler seramik atölyesinde bir araya gelerek birlikte üretim yaptı. Etkinlikte kadınlar hem keyifli vakit geçirdi hem de sanat aracılığıyla dayanışma mesajı verdi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin kadınların bir araya gelmesi ve dayanışmanın güçlenmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Açar, 8 Mart'ın yalnızca bir kutlama günü olmadığını belirterek, aynı zamanda kadın hakları mücadelesinin sembolü olduğunu dile getirdi.

"Kadınların eşitliği için mücadele sürecek"

Açar, kadınların toplumsal yaşamın her alanında daha güçlü yer alması gerektiğini vurgulayarak, "Kadınların emeği, mücadelesi ve katkısı olmadan güçlü bir toplumdan söz etmek mümkün değildir. Kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz" mesajını verdi.

Dayanışma ve farkındalık vurgusu

CHP Gaziantep İl Örgütü tarafından düzenlenen 8 Mart etkinlikleri, kadınların toplumsal hayattaki rolüne dikkati çekmenin yanı sıra dayanışma ve farkındalık mesajlarıyla tamamlandı.

