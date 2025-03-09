Tavşanlı Çınar Spor Kulübü'nden Kadınlar Günü'ne Özel Etkinlik

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Çınar Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği etkinlikle büyük beğeni topladı.

Tavşanlı Çınar Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Abdullah Çınar'ın öncülüğünde gerçekleştirilen program, eğlence, oyun ve müzik temasıyla kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinliğe katılımın yoğun olduğu gözlendi.

Amaçlarının kadınlara güzel bir anı bırakmak olduğunu vurgulayan Abdullah Çınar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Tavşanlı Çınar Spor olarak bir etkinlik hazırladık. Eğlence, oyun, müzik temasıyla hazırladığımız programımıza yoğun bir katılım oldu. Bizleri kırmayıp gelen bütün kadınlarımıza teşekkür ederiz. Amacımız güzel bir anı oluşturmaktı. İnanıyorum ki bugün bu etkinliğimize katılan bütün herkes çok mutlu ve memnun ayrıldı" dedi.

Etkinliğe katılan kadınlar da Tavşanlı Çınar Spor Kulübü'ne teşekkür ederek, çok keyifli bir gün geçirdiklerini ifade ettiler. - KÜTAHYA