Kadınlar Günü'nde karısını öldüren şahıs tutuklandı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde A.B. isimli şahıs, eşi Sermin Bacak ile aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla yaraladı. Sermin Bacak olay yerinde hayatını kaybetti, A.B. ise tutuklandı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Çamlıbel Mahallesi yayla evleri mevkiindeki bir evde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (51) ile eşi Sermin Bacak (42) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan boğuşma sırasında Sermin Bacak, eşinin bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bacak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı evde jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaparken, Sermin Bacak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna ardından da Fethiye ilçesine gönderildiği ve 9 Mart Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

Tutuklandı

Gözaltına alınan zanlı A.B.'nin ilk ifadesinde, tartışma sırasında eşinin eline bıçak aldığını, kendisinin ise bıçağı engellemeye çalıştığı sırada yaşanan boğuşma neticesinde bıçağın eşine saplandığını iddia ettiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.B. Yatağan Adliyesi'ne sevk edildi. A.B. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
