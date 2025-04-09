ABD-Çin krizi, özellikle Donald Trump döneminde yükselen ticaret savaşlarıyla birlikte küresel gündeme oturdu. ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı gümrük tarifeleri, buna karşılık Çin'in misillemeleri, iki ülke arasında ekonomik bir savaşın fitilini ateşledi. Joe Biden yönetimi de Çin'e karşı sert duruşunu sürdürmeye devam ediyor. Peki, ABD-Çin krizi ne olacak? ABD-Çin olayı nedir?

ABD-ÇİN OLAYI NEDİR?

ABD'nin Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifelerin yürürlüğe girmesi öncesinde, ABD limanlarında yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in misillemesine karşılık ek tarife artışı uygulanacağını açıklamıştı.

ÇİN'DEN MİSİLLEME

Çin, Trump'ın yüzde 104'lük ek gümrük vergi kararına misillemede bulunacak. Ek gümrük vergisi yüzde 84'e çıkarıldı, karar 10 Nisan'dan itibaren uygulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi tarifesi bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Çin Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek tarife uygulanacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak açıklandı. Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak belirtilmişti. Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek tarifenin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Çin'den Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) yapılan ayrı bir açıklamada ise ABD'nin Pekin'e misillemeye yönelik tarife uygulamasının "küresel ticareti daha fazla tehdit edeceğine" dikkat çekildi. Çin'in WTO misyonu, Reuters'ın gördüğünü ifade ettiği, bugün WTO'ya gönderilen açıklamada, durumun "tehlikeli bir biçimde tırmandığına" işaret etti. Çin'in de bu durumdan etkilenen taraflardan biri olduğuna işaret eden misyon, Pekin'in "çok büyük endişe duyduğunu" ve "bu pervasız hamleye sert bir biçimde karşı olduğunu" belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin ithalat vergilerini artırılmasının ardından ortaya çıkan küresel ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Yeni mücadele dönemine hazırlık yapılıyor. Uluslararası siyasetin tüm aktörleri yeni arayışlara girdi. Ticaret savaşlarının bir etki uyandıracağı anlaşılıyor. Büyük, küçük demeden herkesi etkileyecek bir kasırganın geldiğini söylemek abartı olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

"ŞİDDETLİ BİR KASIRGA GELİYOR"

Kökleşen küresel sistem açıkçası temelden çatırdıyor. Korumacı bir yapının yükseldiğini görüyoruz. Hemen her yerde devletler toplumu ve ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan politikalar üretiyor. Yeni mücadele dönemine hazırlık yapılıyor. Uluslararası siyasetin tüm aktörleri yeni arayışlara girdi. Ticaret savaşlarının bir etki uyandıracağı anlaşılıyor. Büyük, küçük demeden herkesi etkileyecek bir kasırganın geldiğini söylemek abartı olmayacaktır.